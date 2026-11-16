NBA: Vembijeva dominacija na Zapadu, Adetokumbo najbolji na Istoku
Dominacija "visokih" košarkaša u najjačoj ligi na svetu.
Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.
Vembanjama je prosečno beležio 27,5 poena, 10,5 skokova, pet blokada i četiri asistencije po meču.
Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Majamija Janis Adetokumbo. On je imao prosek od 33,7 poena, 11,3 skokova i 4,7 asistencija po utakmici.
Košarkaši Majamija su prošle nedelje zabeležili tri pobede na tri meča.
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