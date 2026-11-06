Kako je Nemanja Radonjić završio u Čukaričkom

Za Brđane nije bilo dileme kada je u pitanju angažovanje krilnog fudbalera, bez obzira na sve priče koje su kolale o njemu

FOTO: FK Čukarički

Nemanja Radonjić i te kako zna da "mota loptu", u to nema sumnje! Verovatno je i najtalentovaniji fudbaler koji se pojavio u novijoj istoriji Srbije, ali niz "pogrešnih životnih odluka" je doveo do toga da sa 30 punih godina može slobodno da kaže da nije iskoristio sav svoj potencijal.

Danas je član Čukaričkog, gde je pomalo i neočekivano stigao u smiraj prelaznog roka. Posle skoro godinu dana, i one suspenzije u Crvenoj zvezdi, nedavno je upisao prve minute na terenu (oko 10-ak protiv IMT-a), dok se očekuje da u subotu bude na klupi Brđana protiv Radničkog iz Niša.

Zanimljiv je i Radonjićev dolazak u Čuku, odnosno povratak - jer je 2017. baš sa Banovog vrda otišao na Marakanu. U međuvremenu je bio član Olimpika iz Marselja, Herte, Benfike, Torina, Majorke i ponovo Zvezde.

Elem, Radonjić je posle one druge suspenzije kod Dejana Stankovića znao da na leto više neće biti igrač crveno-belih. Prethodno ga je i Vladan Milojević kaznio zbog nediscipline, dok je sam klub u februaru 2026. poručio da je krilni fudbaler kažnjen zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja i da neće biti deo prvog tima do daljeg.

Otuda i ne čudi što je Čukarički, odnosno sportski direktor Vladimir Matijašević, zvao Radonjića na proleće sa jasnom porukom - Ako ne nađeš klub, javi se! Zna Matijašević koliko Radonjić može, pokazao je to u prvom mandatu u Čuki, ali i u dresu reprezentacije Srbije kada je sadašnji direktor Čuke bio tadašnji direktor FSS.

Radonjićevo ime je često pominjano u ovom prelaznom ruku iza nas. Bile su tu ponude iz Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, zatim se pojavila vest da je rekao "da" klubu iz Indonezije. Istu je sam igrač demantovao, dok su ga mnogi videli kao novog fudbalera Vojvodine.

Čak je ozbiljno pregovarao sa "Starom damom iz Novog Sada", kružile su priče da je i zbog političkog opredeljenja, odnosno javnog podržavanja novog režima, ostao bez dogovora. Pa čak i da je na Marakani to bio problem, mada su crveno-beli jasno isticali nedisciplinu na terenu u prvi plan. Čuki to, s druge strane, nije smetalo i reagovala je odmah. Tačnije, čim je telefon zazvonio, a glas sa druge strane rekao: "Direktore, šta ćemo?"

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, verujemo da će doprineti ekipi i da će nam doneti brzinu, stabilnost, efikasnost, na kraju krajeva i rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom, kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta, verujem da će tako biti i sada. Kad se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklevali, verujem da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo - rekao je Matijašević nedavno, ne osvrćući se na bilo kakva opredeljenja fudbalera.

A o kakvom se igraču radi, sportska javnost i te kako zna. A potvrda kvaliteta stigla je i od čoveka koji je odlučio da ga suspenduje - Stankovića.

- Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada video. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti, retko ko može. To je igrač najvišeg nivoa. Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao, i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi - rekao je Dejan Stanković na kraju prethodne sezone.

Svoju novu šansu Radonjić ima u Čukaričkom, klubu koji se ni na šta nije osvrtao i koji ima svoj jasan pravac već godinama unazad. Ko zna, možda na Brdu probude Nemanju i opet naprave igrača od kog bi reprezentacija Srbije i te kako mogla da ima benefit u narednim kvalifikacijama. Jer, nije baš da imamo kvalitetnih igrača za "izvoz".

Sada je sve na Radonjiću...