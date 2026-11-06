BORANKE SA BELGIJANKAMA: Rukometašice iz grda bakra sutra u prvom meču trećeg kola Evrokupa dočekuju belgijjski Sent Truden
RUKOMETAŠICE Bora u prvom meču treće runde Evrokupa sutra (19.00) dočekuju Sent Truden. Revanš je 15. novembra u Bečgiji, a igračice iz grada bakra se nadaju da će, kao prošle sezone, izboriti osminufinala.
Drugi naš predstavnik u istom takmičenju, Ruma u nedelju (18.00) će ugostiti Acgersdort. Druga utakmica je 14. novembra u Austriji.
Rukometašice Naise će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope odigrati u danskom Viborgu. Prvi meč je 13, a drugi 15. novembra.
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