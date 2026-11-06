Ovako mediji u Andori vide dramu na Marakani, jedan detalj ih posebno boli

Crvena zvezda je uspela da izbegne evropsku blamažu i posle velikog preokreta savlada Inter Eskaldes sa 2:1 u trećem kolu Lige konferencije, ali je način na koji su Andorci odigrali na stadionu „Rajko Mitić“ izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mediji u Andori saglasni su u jednom – njihov predstavnik bio je nadomak istorijskog rezultata u Beogradu, a onda je u samoj završnici doživeo jedan od najtežih mogućih poraza.

Gotovo svi tamošnji izveštaji u prvi plan stavljaju surov rasplet utakmice, pošto je Inter imao prednost sve do 80. minuta, a zatim u 92. ostao bez ičega. Posebno se ističe činjenica da je ekipa Felipa Ortiza pokazala da može ravnopravno da se nosi sa daleko skupljim i kvalitetnijim rivalom, i to na jednom od najpoznatijih evropskih stadiona.

Portal „El Periòdic d’Andorra“ objavio je tekst pod naslovom „Inter Eskaldes od dodira slave do pakla Beograda zbog veoma surovog gola u nadoknadi“. U izveštaju se navodi da je istorija bila nadomak ispisivanja, ali da je završnica bila izuzetno bolna za andorski klub.

Posebno se naglašava kako su gosti hrabro ušli u utakmicu, imali svoje prilike i uspeli da povedu golom Borhe Areljana u 62. minutu. Iako je Vladimir Lučić izjednačio u 80, Inter je uspevao da odoleva pritisku sve do poslednjih trenutaka, kada je usledio kobni udarac Jute Nakajame. Njegov šut pogodio je stativu, a zatim se lopta odbila od leđa golmana Havija Dijasa i završila u mreži.

Upravo je Dijaz jedna od glavnih tema andorskih izveštaja. Golman Intera imao je nekoliko odličnih intervencija i dugo čuvao svoj tim, zbog čega je način na koji je primljen odlučujući pogodak dodatno bolan.

Ništa manje dramatičan nije ni naslov portala „Altaveu“ – „Inter se razbio o Beograd“. Ovaj medij posebno izdvaja činjenicu da su Andorci uspeli da se suprotstave rivalu mnogo veće evropske reputacije, ali da su na kraju ostali praznih ruku posle gola u sudijskoj nadoknadi.

„Altaveu“ dosta prostora posvećuje i disciplinskim događajima. Podsećaju da je Aleksandar Katai isključen nakon VAR intervencije i poništenog pogotka, a da je potom i Domi Berlanga dobio drugi žuti karton zbog protesta. Tako su oba tima nastavila utakmicu sa desetoricom fudbalera.

Posebno se ističe i propuštena prilika Soulea Sidibea, koji je u prvom poluvremenu imao veliku šansu da donese prednost gostima. Za Andorce je to jedan od detalja koji dodatno pojačava žal zbog konačnog ishoda.

Portal „Andorra Esportiu“ otišao je i korak dalje, opisujući utakmicu kao jednu od velikih propuštenih prilika u evropskoj istoriji kluba. U tekstu pod naslovom „Surov kraj ostavio Inter bez istorijskog podviga u Beogradu“ navodi se da je ekipa Felipa Ortiza igrala bez kompleksa i da je na stadionu „Rajko Mitić“ pokazala da može da parira mnogo renomiranijim protivnicima.

I ovaj medij posebno izdvaja golmana Dijasa, koji je svojim odbranama održavao Inter u igri, kao i trenutak kada je Areljano zatresao mrežu i utišao domaće navijače. Ipak, poslednja scena utakmice ostavila je najjači utisak – udarac Nakajame, stativa i lopta koja se odbija od golmana u mrežu.

Sličan zaključak izneo je i javni servis Andore RTVA. U izveštaju pod naslovom „Inter ostao veoma blizu osvajanja boda u Beogradu“ naglašava se da je gostujući tim bio na korak od prvog boda u ligaškoj fazi Lige konferencije. Posebno se ističe da je Areljano ponovo bio strelac u evropskom takmičenju, ali da je pogodak Nakajame u 92. minutu srušio nade Andoraca.

Zanimljivo je da i katalonski medij „3Cat“ u svom izveštaju ističe da je Inter bio veoma blizu istorijskog rezultata na stadionu nekadašnjeg prvaka Evrope. Iako nije reč o andorskom mediju, i oni su posebno naglasili koliko je nesrećan bio način na koji su gosti ostali bez prvog boda.

Kada se sve sabere, utisak tamošnje sportske javnosti prilično je jasan. Inter Eskaldes jeste upisao treći poraz u Ligi konferencije, ali je u Beogradu ostavio mnogo bolji utisak nego što bi se moglo zaključiti samo na osnovu rezultata. Andorci su imali prednost, igrali hrabro, odolevali pritisku i bili na korak od istorijskog boda.