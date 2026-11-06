Jovanović objavio spisak za Srbiju i Holandiju

Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović, saopštio je spisak za utakmice u Ligi nacija protiv Holandije i Srbije.

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Rival 16. novembra na stadionu u Volosu biće reprezentacija Srbije, a za taj duel Grci su već rasprodali sve ulaznice. To znači da će na ovom meču biti pristuno blizu 23 hiljade gledalaca.

Pre duela sa Srbijom, Grčka će se sastati sa Holandijom tri dana ranije na stadionu u Amsterdamu.

Grčka posle četiri kola ima osam bodova, čime su izjednačeni na prvom mestu na tabeli sa Holandijom, dok sa druge strane Srbija je poslednja i trenutno nema nijedan bod.

Spisak reprezentacije Grčke:

Golmani: Odiseas Vlahodimos, Hristos Mandas, Konstantinos Colakis.

Odbrana: Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hacidiakos, Panajotis Recos, Konstantinos Kulijerakis, Lazaros Rota, Manolis Salijakas, Jorgos Vajanidis, Dimitris Janulis, Konstantinos Cimikas.

Vezni red: Atanasios Andrucos, Hristos Zafeiris, Nektarios Triantis, Dimitris Kurbelis, Tasos Bakasetas, Ilijas Kucupijas, Konstantinos Karecas, Hristos Colis, Jorgos Masuras, Aleksandros Kiziridis.

Napad: Fotis Joanidis, Vangelis Pavlidis, Anastasios Duvikas, Andreas Tete, Haralampos Kostulas.