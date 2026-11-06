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DOMINIRALI SVE VREME: Vladimir Cupara srećan što su rukometaši na efektan način startovali u kvalifikacijama za EP 2028.

Slobodan Krstović

06. 11. 2026. u 12:41

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ESTONIJA je bila i pre meča precrtana. Ali, rukometaši nisu želeli nijednog trenutka da potcene nejakog rivala na startu kvalifikacija za EP od 13. do 30. januara 2028. u Portugaliji, Španiji i Švedskoj. Igrali su "orlovi" odlično i u odbrani, i u napadu, što govori i pobeda od 39:18. Srbi u drugom kolu grupe E u nedelju (15.00) u slovačkom Prešovu igrati sa Ukrajinom.

ДОМИНИРАЛИ СВЕ ВРЕМЕ: Владимир Цупара срећан што су рукометаши на ефектан начин стартовали у квалификацијама за ЕП 2028.

Photo: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

- Jako mi je drago što smo kvalifikacije otvorili sa ovakvom utakmicom, u kojoj smo dominirali. Igrali smo dobro i u odbrani, i unapadu, mislim da su svi uživali u ovoj rukometnoj predstavi, i publika zajedno sa nama. Želeo bih da nastavimo ovako, da u svakoj sledećoj utakmici igramo na ovom nivpu, što se tiče odbrane, napada, polukontre - naglašava kapite protiv Estonije sjajni golman Vladimir Cupara, koji se istakao sa 15 odbrana.

Ruku na srce i ne čudi štom četa Raula Gonzalesa i protiv autsajdera igra iz sve snage. Svesni su rukometaši da će im ove kvalifikacije pomoći i u pripremama za SP u Nemačkoj. Zato su igrali ozbiljno, odgovorno i ubojito.

- Veliki korak za nas, jako važna pobeda, a i sam rezultat 39:18 govori koliko smo dobro igrali. Od prvog do 60. minuta pružili smo svoj maksimum, dali sve od sebe. Možda smo u prvih 10 minuta imali neke lako izgubljene lopte, neke tehničke greške, ali kako je vreme odmicalo igrali smo sve bolje i došli do željenog rezultata. I to nam stvarno puno znači - ističe Vukašin Vorkapić.

Ipak, senku na pobedu bacila je povreda arkade Uroša Mitrovića u finišu prvog dela. Zato je selektor Raul Gonzales za duel sa Ukrajinom pozvao Veljka Stanojevića.

GRUPA 3

PRVO kolo kvalifikacione grupe 3 za EP: Island - Ukrajina 48:26, Srbija - Estonija 39:18. Drugo kolo, nedelja: Ukrajina - Srbija (15.00), Estonija - Island (17.00).

TABELA: Island 2, Srbija 2, Estonija 0, Ukrajina 0.

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