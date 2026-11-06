Kap prelila čašu! Evroligaš smenio trenera, već se zna i naslednik!

Mnogo više se očekivalo u tekućoj sezoni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Đuzepe Pepe Poeta nije više trener košarkaša Olimpije iz Milana, objavio je italijanski klub.

"Klub i njegovi vlasnici zahvaljuju Pepeu na posvećenosti, predanosti i entuzijazmu koje je uneo u svoj rad - najpre kao pomoćni trener, a zatim i kao glavni trener. U toj ulozi osvojio je titulu prvaka (Skudeto), Kup Italije i Superkup. Želimo Pepeu sve najbolje u njegovim budućim privatnim i profesionalnim poduhvatima. Olimpiju će privremeno da preuzme trener Marko Ramondino, koji će ekipu da vodi na utakmici sledeće nedelje", stoji u saopštenju Armanija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Olimpije Milano se nalaze na 19. mestu tabele Evrolige sa skorom 1-9.

Poslednji poraz su doživeli u četvrtak od Valensije na svom parketu rezultatom 73:84.

Italijanski mediji navode da bi novi trener kluba iz Milana mogao da bude Luka Banki, koji je trenutno selektor košarkaške reprezentacije Italije.

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