Kap prelila čašu! Evroligaš smenio trenera, već se zna i naslednik!
Mnogo više se očekivalo u tekućoj sezoni.
Đuzepe Pepe Poeta nije više trener košarkaša Olimpije iz Milana, objavio je italijanski klub.
"Klub i njegovi vlasnici zahvaljuju Pepeu na posvećenosti, predanosti i entuzijazmu koje je uneo u svoj rad - najpre kao pomoćni trener, a zatim i kao glavni trener. U toj ulozi osvojio je titulu prvaka (Skudeto), Kup Italije i Superkup. Želimo Pepeu sve najbolje u njegovim budućim privatnim i profesionalnim poduhvatima. Olimpiju će privremeno da preuzme trener Marko Ramondino, koji će ekipu da vodi na utakmici sledeće nedelje", stoji u saopštenju Armanija.
Košarkaši Olimpije Milano se nalaze na 19. mestu tabele Evrolige sa skorom 1-9.
Poslednji poraz su doživeli u četvrtak od Valensije na svom parketu rezultatom 73:84.
Italijanski mediji navode da bi novi trener kluba iz Milana mogao da bude Luka Banki, koji je trenutno selektor košarkaške reprezentacije Italije.
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