Svet

MIROVNI PREGOVORI MOSKVE I KIJEVA: Budanov će se pridružiti ukrajinskoj delegaciji u Abu Dabiju, ali je neće predvoditi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 19:45

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ŠEF kancelarije ukrajinskog predsednika Kiril Budanov pridružiće se ukrajinskoj delegaciji na pregovorima u Abu Dabiju, ali je neće predvoditi, izjavio je danas savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.

МИРОВНИ ПРЕГОВОРИ МОСКВЕ И КИЈЕВА: Буданов ће се придружити украјинској делегацији у Абу Дабију, али је неће предводити

Foto: Vikipedija CC 4.0/: President.gov.ua

On je rekao da su informacije o promenama u sastavu ukrajinske pregovaračke grupe pogrešne, preneo je Ukrinform.

Litvin je naveo da se sada svi članovi grupe pripremaju za razgovore u Abu Dabiju i da je danas bilo mnogo pripremnih razgovora.

Trilateralni sastanak u Abu Dabiju na kojem će učestvovati predstavnici Ukrajine, Sjedinjenih Amertičkih Država i Rusije biće održani 10. i 11. novembra.

CBS je prethodno objavio da je Budanov rekao da će predvoditi ukrajinsku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju.

Tanjug

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