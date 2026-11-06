MIROVNI PREGOVORI MOSKVE I KIJEVA: Budanov će se pridružiti ukrajinskoj delegaciji u Abu Dabiju, ali je neće predvoditi
ŠEF kancelarije ukrajinskog predsednika Kiril Budanov pridružiće se ukrajinskoj delegaciji na pregovorima u Abu Dabiju, ali je neće predvoditi, izjavio je danas savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.
On je rekao da su informacije o promenama u sastavu ukrajinske pregovaračke grupe pogrešne, preneo je Ukrinform.
Litvin je naveo da se sada svi članovi grupe pripremaju za razgovore u Abu Dabiju i da je danas bilo mnogo pripremnih razgovora.
Trilateralni sastanak u Abu Dabiju na kojem će učestvovati predstavnici Ukrajine, Sjedinjenih Amertičkih Država i Rusije biće održani 10. i 11. novembra.
CBS je prethodno objavio da je Budanov rekao da će predvoditi ukrajinsku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju.
Tanjug
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