"GOSPOD JAKOVA SPASAO NA SVOJ NAČIN": Otac mladića stradalog na Triglavu slomljen - Moramo da se izborimo sa teškim bolom

POSMRTNI ostaci devetnaestogodišnjeg Jakova Vučetića iz Preljine, koji je stradao tokom uspona na slovenačku planinu Triglav, biće dopremljeni u Srbiju nakon završetka obdukcije na Odeljenju za sudsku medicinu Kliničkog centra u Ljubljani, čime se završava višednevna i teška agonija porodice i celog čačanskog kraja.

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Nakon što je slovenačka Gorska služba spasavanja potvrdila da je na planinarskoj stazi Plemenica pronađeno beživotno telo mladića za kojim se tragalo od nedelje, ugasile su se poslednje nade da će planinar iz Preljine biti pronađen živ. Mladić se u subotu uputio na izlet, ali su ga već tokom vikenda zatekli izuzetno surovi vremenski uslovi – gusta magla, kiša, sneg i olujni vetar – koji su mu onemogućili bezbedan povratak.

Njegov otac Nikola, paroh hrama u Preljini, sve vreme potrage proveo je na terenu u Sloveniji, aktivno učestvujući u pretrazi sa spasilačkim ekipama.

– Mi smo se ovde molili, kao i ljudi na svim stranama. Molila se cela Srbija, mnogi nama znani i neznani, i svima do neba zahvaljujemo na onome što su učinili. Pronđen je na dan Svetog Jakova, kada on slavi svoj imendan. Mi smo molili da se on spase na jedan način, a Gospod ga je spasio na drugi način. Sa tim moramo da se pomirimo i ma koliko da je teško, moramo naći snage da se izborimo sa ovim bolom – rekao je slomljen od bola otac Nikola, dodajući da obitelj trenutno u Ljubljani čeka završetak administrativnih procedura i preuzimanje tela.

Zauvek u našim srcima OD Jakova su se emotivnim porukama oprostili i članovi Kajak kluba Čačak, ističući da će on zauvek živeti kroz njihove uspomene, zajedničke avanture i trenutke provedene u prirodi.

- Kad god budemo veslali, pecali, kampovali, trenirali... zauvek ćeš biti u našim srcima, kao najveća inspiracija. Hvala ti što si bio naš najbolji drug, anđeo čuvar, a sada si najsjajnija zvezda - poručili su njegovi prijatelji i saborci iz kluba.

Govoreći o okolnostima nesreće, otac je naveo da su mladića namamili lepo vreme i sunce sa početka vikenda, ali da su se uslovi drastično pogoršali tokom noći.

– On je u subotu na nedelju prenoćio u planinskoj kućici na 1.500 metara nadmorske visine, a na 1.700 su kasnije pronađene ljuske od jajeta koje je koristio za energiju. Tada smo se i čuli oko 18 časova, kada nam je rekao da mu je baterija na četiri posto. Gorskoj službi je poslao koordinate i rekao šta sve od zimske opreme ima kod sebe. Bio je spreman, osim obuće koja nije bila adekvatna. Kada je krenuo, bilo je 10 stepeni i sunčano, ali tokom noći počeo je da pada sneg, duvali su vetrovi preko 100 kilometara na sat i on je negde zbog smanjene vidljivosti proklizao – rekao je otac.

Vreme i mesto sahrane tragično stradalog mladića biće naknadno saopšteni po povratku njegovih posmrtnih ostataka u rodnu Preljinu.