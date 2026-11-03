"Srušili su mi se svi stubovi kad mi je Đoković ovo rekao, gledam ga i pitam se - Da li me ovaj čovek zeza?"
Bekrićevo sećanje na jedan US Open...
Te 2013. godine, Emir Bekrić je proglašen za sportistu godine u Srbiji, ostavivši iza sebe čak i Novaka Đokovića. Nekoliko meseci ranije, putevi su im se ukrstili u Njujorku, nakon jednog od najtežih poraza u karijeri srpskog tensiera!
Novak je upravo izgubio iscrpljujuće finale US Opena od Rafaela Nadala. Emir je sa prijateljem čekao ispred svlačionica više od sat vremena, svestan da Đokoviću posle poraza sigurno nije do susreta. A onda se dogodilo nešto što je Bekrića ostavilo bez teksta:
- Nole izlazi sa konferencije, prilazi nam, a čika Dule mu kaže: 'Imam nekog da te upoznam, ovo je Emir Bekrić'. A Nole se okreće ka meni, širi ruke i kaže: 'Pa gde si ti, bre, Emire? Nikako da se upoznamo!' Meni su se u tom trenutku srušili svi stubovi! Pazi, on to govori meni!“ - ističe Bekrić u razgovoru za "Sportkast".
Ono što je usledilo još više je iznenadilo Bekrića.
- Kaže Nole: 'Ljudi, nemam telefon kod sebe, može li neko da nas slika? Hoću da imam sliku sa Emirom za uspomenu!' Ja ga gledam i mislim se: 'Da li me ovaj čovek zeza?!' On je upravo izgubio Grend slem finale, a traži da se slika sa mnom... To je iskustvo koje se ne zaboravlja do kraja života.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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