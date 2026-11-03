NIKOLA I MARKO NE MOGU DA IGRAJU ZA REPREZENTACIJU: Sve smo pokušali, žena je iz Srbije, ali...

Otac selektor jedne, braća Roganović igraju za drugu selekciju

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Povratak Zorana Roganovića na klupu rukometne reprezentacije Crne Gore otvorio je i jednu zanimljivu priču o njegovim sinovima Nikoli i Marku, koji su izabrali da nastupaju za Švedsku, iako je postojala želja da zaigraju za zemlju iz koje potiče njihov otac.

Roganović, nekadašnji reprezentativac Crne Gore, a sada ponovo selektor nacionalnog tima, nije krio da je svojevremeno učinio sve kako bi njegovi naslednici dobili priliku da obuku dres „lavova“. Ipak, prepreka je bilo državljanstvo, koje nisu uspeli da dobiju.

- Želim da pojasnim da oni nemaju državljanstvo Crne Gore. Dao sam sve od sebe, ili da kažem pokušao da kroz institucije naše zemlje dođemo do državljanstva, odnosno do pasoša, jer sam u njihovom ranom dobu osetio da mogu da budu veoma dobri igrači. Takvi su zakoni, moja supruga je iz Srbije, takva su pravila, a ja poštujem institucije naše zemlje i jednostavno nije moglo da se dobije državljanstvo da bi mogli da igraju za nas - objasnio je Roganović.

Želja je, kako je istakao, postojala i kod njega i kod sinova. Međutim, vreme je prolazilo, a Nikola i Marko su u međuvremenu dobili priliku da se razvijaju u švedskom rukometnom sistemu, gde su i rođeni i odrasli.

Posebno se izdvaja Nikola, koji je već skrenuo pažnju evropske rukometne javnosti. Ovaj mladi rukometaš važi za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije, a početkom godine o njemu je pisao i poznati švedski list „Aftonbladet“. Zanimljivo je da Nikola nije bio daleko od crnogorskog dresa. Pre nekoliko godina trenirao je sa vršnjacima u Crnoj Gori, a odigrao je i prijateljsku utakmicu za selekciju svog godišta.

- Zapravo sam odradio nekoliko treninga i odigrao prijateljsku utakmicu sa svojom generacijom, 2006. godište, u Crnoj Gori. Bilo je to pre tri-četiri godine, pre nego što je Švedska počela da okuplja reprezentaciju igrača rođenih 2006. godine. Bilo je zabavno i posebno iskustvo biti deo toga, a nakon što sam obukao dres Crne Gore, ipak mi je sve to bilo nekako blisko - ispričao je Nikola.

Ipak, kada je Švedska počela da okuplja svoje mlađe reprezentativne selekcije, odluka je postala jasnija. Nikola je želeo da igra sa prijateljima i ljudima sa kojima je odrastao, pa je švedski dres postao njegov prirodan izbor.

Roganović je svojevremeno imao i velike planove za budućnost sa sinovima. Verovao je da bi upravo Nikola i Marko mogli da budu važan deo generacije koja bi Crnu Goru odvela na Olimpijske igre.

- Plan je bio da se Crna Gora plasira na Olimpijske igre 2024. godine, ali kako u tome nismo uspeli, imao bih dvojicu igrača koji bi nas odveli na Igre 2028. Tako sam planirao. Zaista verujem da bismo s njima dvojicom uspeli u tome - govorio je Roganović za „Aftonbladet“.

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