Bogdanoviću mala minutaža u pobedi Hjustona u NBA ligi! (VIDEO)

SRBIN odigrao najslabiji meč od dolaska u Hjuston.

FOTO: Tanjug/AP/Stephen Spillman

Bogdan Bogdanović proveo je samo pet minuta na parketu u pobedi Roketsa nad Bostonom (109:93).

On za to vreme nije uspeo da postigne nijedan koš, upisao je samo asistenciju, ali dobio je malo prostora za igru od trenera Imea Udoke.

Hjuston je nastavio sa sjajnim partijama i ovo je potvrda da klub iz Teksasa ima najveće domete ove sezone.

Najefikasniji kod pobednika bio je Alperen Šengun koji je ostvario dabl-dabl učinak od 26 poena i 10 asistecija. Džabari Smit je meč okončao sa 14 peona i 10 skokova. Kod Seltiksa najviše se istakao Džejson Tejtum sa 19 poena, dok je Nemajas Keta stao na 16.

Roketsi su na vrhu Zapdne konferencije sa učinkom 7-1, Boston je treći na Istoku sa 5-2.

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