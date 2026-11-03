Bogdanoviću mala minutaža u pobedi Hjustona u NBA ligi! (VIDEO)
SRBIN odigrao najslabiji meč od dolaska u Hjuston.
Bogdan Bogdanović proveo je samo pet minuta na parketu u pobedi Roketsa nad Bostonom (109:93).
On za to vreme nije uspeo da postigne nijedan koš, upisao je samo asistenciju, ali dobio je malo prostora za igru od trenera Imea Udoke.
Hjuston je nastavio sa sjajnim partijama i ovo je potvrda da klub iz Teksasa ima najveće domete ove sezone.
Najefikasniji kod pobednika bio je Alperen Šengun koji je ostvario dabl-dabl učinak od 26 poena i 10 asistecija. Džabari Smit je meč okončao sa 14 peona i 10 skokova. Kod Seltiksa najviše se istakao Džejson Tejtum sa 19 poena, dok je Nemajas Keta stao na 16.
Roketsi su na vrhu Zapdne konferencije sa učinkom 7-1, Boston je treći na Istoku sa 5-2.
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