Pa, šta se ovo dešava? Nikola Jokić totalno zatečen nakon novog šamara u Koloradu

Košarkaši Portlanda pobedili su u gostima Denver sa 118:110 u NBA ligi!

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Srpski centar Nikola Jokić je meč završio sa 26 poena, devet skokova i osam asistencija, ali uz loše procente šuta iz igre, pogotovo za tri poena (2/7). To je problem sa kojim se suočava od starta sezone, a nije u najboljem šuterskom ritmu završio ni prošlu.

Jokić je na konferenciji za medije upitan o lošim procentima šuta i činilo se da se pravda navijačima, iako je ponovo bio među najboljima na terenu.

- Da budem iskren. Ne znam zašto, šutiram i vežbam, na treningu pogađam, ali ih na utakmicama ne pogađam. Borim se, provilegija je što mogu da se borim da budem bolji i prevaziđem taj problem, to je za mene privilegija - rekao je Jokić.

Bilo je jasno koliko je srpski as razočaran što je njegov tim odigrao očajnu poslednju deonicu i dozvolio preokret pred svojim navijačima. U jednoj rečenici uspeo je da sumira osećanja, i ponovio ju je nekoliko puta...

- Kada igramo dobro, igramo dobro - kada igramo loše - to je baš loše, ne možemo da nađemo kontinitet. Fokus, energija, agresivnost, sve mora da bude bolje - jasan je bio Jokić.

Srpski košarkaš je analizirao meč i istakao da je skok pored jako lošeg finiša bio najveći problem. Sve "ničije" lopte na kraju su otišle u ruke rivala.

- Skok u napadu je bio baš veliki problem za nas. Sve lopte 50-50, bili smo blizu... U drugoj četvrtini su dali skoro 40 poena, mislim da su vratili momentum. Jednostavno nismo uspeli da privedemo utakmicu kraju - rekao je Nikola i pohvalio Džamala Mareja:

- Zaista je dobar. Pogađa šutove, igra agresivno i donosi dobre odluke. Ima sjajnu energiju svake večeri. Volimo to što vidimo od njega i nadam se da može da nastavi u tom ritmu jer trenutno igra neverovatno.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.