Perica Ognjenović dobio otkaz! Evo šta je došlo glave Zvezdinoj legendi!

Svojevremeno proslavljeni fudbaler tima sa Marakane platio ceh lošim rezultatima.

FOTO: M.M./ATAImages

Perica Ognjenović nije više šef stručnog štaba premijerligaša Sloge iz Doboja, a kako prenosi "Glas Srpske", otkazu proslavljenom bivšem fudbaleru Zvezde doprineo je šesti uzastopni poraz, koji je klub sa stadiona "Luke" doživio u elitnom takmičenju.

Naime u poslednjem susretu 12. kola Premijer lige u sudaru davljenika Sloga je ugostila Velež i poražena je sa 0:1. Meč sa Mostarcima bio je idealna prilika da se pobedom odvoje od dna, ali su Dobojlije pretrpele novi poraz. Domaćin je bolje otvorio utakmicu, preuzeo inicijativu i imao nešto više loptu u svom posedu. Havijer Kueto je u 41. minutu pogodio stativu. Odluka o pobedniku pala je početkom drugog poluvremena, kada je golman Sloge Đoan Pere Garsija nespretno reagovao, a prvotimac Mostaraca, Almir Aganspahić ugurao loptu u mrežu.

Gosti su u 77. minutu mogli da reše pitanje pobednika, ali je Đani Salčin pogodio stativu. U petom minutu sudijske nadoknade vremena, Ferni je zatresao mrežu Veleža, ali je intervencijom iz VAR sobe pogodak poništen.

Na klupu Sloge seo 1. jula

Inače, Ognjenović je na kormilo Sloge seo 1. jula ove godine, a zajedno sa njim je došla i kolonija Španaca. Svi oni zajedno bili su u prošloj sezoni u Rudar Prijedoru, koji je ispao iz elitnog takmičenja. Početak sezone na "Lukama" bio je više nego dobar i u prvih šest mečeva osvojeno je devet bodova i tada se u klubu razmišljalo i o plasmanu u gornji deo tabele. Međutim, usledila je serija od šest poraza, koja je Dobojlije dovela na poslednje mesto i već sada je jasno da im predstoji grčevita borba za opstanak u premijerligaškoj konkurenciji.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.