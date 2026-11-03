MLADOST S ISKUSTVOM STARIH MAJSTORA: Kako je Srpkinja Darina Sekulić napravila plakat za ženski Tur de Frans

Ogromno i zasluženo priznanje pripalo je mladoj srpskoj umetnici Darini Sekulić (21) čiji je rad izabran za zvanični plakat ženskog Tur de Fransa.

FOTO: Privatna arhiva

Plakat je nedavno predstavljen na velikoj svečanosti u pariskoj Kongresnoj palati, kada je istovremeno otkrivena i ruta čuvene biciklističke trke u obe konkurencije.

Darina je Beograđanka, u svom rodnom gradu završila je Srednju školu za dizajn, a onda se otisnula na drugi kraj Evrope, preko Lamanša, u engleski grad Šefild, gde se trenutno nalazi na drugoj godini studija ilustracija na Univerzitetu Halam.

Koliko je darovita, pokazuje i podatak da joj je kandidovanje na konkursu za Tur de Frans ujedno bilo i prvo takmičenje na međunarodnom nivou. I, odmah je pobedila. Ovakva priznanja obično dolaze u poznim stvaralačkim godinama, a pred našom umetnicom se tek otvaraju životni putevi.

- Još ne mogu da shvatim koliko je velika stvar to što mi se dogodilo – priznaje sagovornica "Novosti" kojoj je, iz skromnosti, očigledno teško da uspeh smesti u realne okvire.

Crta, kaže, od malih nogu.

- Svi crtaju kao deca, meni je samo bolje išlo nego drugima – nastavlja u svom stilu naša sagovornica.

Voli linorez, slika uljem, radi skulpture. Neki njeni radovi odišu perfektnom realnošću. Crtala je i ilustracije u okviru programa za decu Muzeja Nikole Tesle.

- Umetnost je da daš nešto svoje, ali je reprodukovanje starih majstora veoma bitno, jer kroz to učiš. Precrtavala sam Direrove crteže i to mi je mnogo pomoglo – ističe Sekulićeva.

Kao i u životu, i u slikarstvu jedan deo dolazi spolja, drugi iznutra. Jer, realnost nije jedna i svako je sagledava drugačije. A opet, treba svima da bude jednaka i da prepoznaju na kraju o čemu se radi. U početku je bila samouka, sve do srednje škole. Koliko je talentovana, pokazuje i podatak da su u Rusiji hteli da je prime na studije umetnosti bez završene srednje škole.

- U trećem razredu bila sam u Ruskom domu u Beogradu gde su se predstavljali profesori umetničkog fakulteta iz Vladivostoka. Pokazala sam im moje radove. Rekli su mi da koristim tehniku starih majstora, da mi nisu potrebne lekcije i ponudili mi besplatno studiranje sa stipendijom za sve godine fakulteta. Htela sam, međutim, da završim srednju školu, pa nisam prihvatila ponudu.

Potom je došao Šefild. Shvatila je da je to mesto na kome je želela da bude. Preko svog univerziteta je i stigla do kandidovanja za nagrađeni plakat.

- Ruta trke u početku ide kroz engleske gradove, pa su zato fakultetima u ovoj zemlji poslali dopis. Ženska ruta baš prolazi kroz Šefild. Iako je rok za podnošenje radova bio tri meseca, moj fakultet je to objavio samo sedam dana pred istek roka. Bila sam tada na odmoru u Srbiji. Već sledećeg dana sam se vratila u Englesku i krenula danonoćno da radim na posteru – kaže Darina.

Ideja se rađala još dok je pakovala kofere. Trebalo je ispoštovati zadatu temu, smestiti sve u okvir, a opet biti drugačiji. Krenula je u realizaciju na svoj način.

- Veoma sam vizuelna osoba. Kad imam dobru ideju, odjednom se u glavi pojavi slika koju želim da uradim. Htela sam da sve izgleda kao da izlazi iz oka posmatrača, a da se put pretvara u traku u žutoj boji po kojoj je poznat Tur de Frans, i da se traka na kraju pretvori u ženski profil – prenosi nam svoju inspiraciju.

Javili su joj prvo da je ušla među deset finalista. Već je to bio dovoljan razlog za radost. A sreći nije bilo kraja kada je saznala da je profesionalni žiri nagradu o prvom mestu doneo jednoglasno. Radost je odmah podelila sa porodicom u Beogradu. Svi zajedno su, naravno, pre nekoliko dana bili na svečanosti u Parizu.

Već se, u međuvremenu, okrenula novim projektima. Konkurisala je za najbolju novogodišnju čestitku u Velikoj Britaniji. Na crtežu se polako pomalja mačka, umotana u jelku, ali tako da izgleda kao da, onako čupavi, plešu.

- Najviše bih u budućnosti volela da se bavim ilustracijom kao samostalni umetnik. Bliske su mi ilustracije za decu. Dečje teme baš volim da radim – zaključuje Darina.

KUPILA BICIKL PRE TURA

Ima neka "tajna veza" između dvotočkaša i Darine.

- Obožavam bicikl, svakoga dana ga vozim. To sam počela tek kada sam došla u Englesku. Malo pre nego što sam se prijavila na takmičenje, odlučila sam se da kupim jedan. Sve se, nekako, namestilo – ističe naša sagovornica.

MARŠRUTA

Ženski Tur de Frans će sledeće godine biti održan od 30. jula do 7. avgusta, a kreće iz engleskog grada Lidsa. S druge strane Lamanša biće održane prve tri etape, posle čega se karavan seli na sever Francuske.

Muški deo trke biće održan od 2. do 25. jula, a ovo 114. izdanje imaće 3.479 kilometara. Kreće iz škotskog grada Edimburga, a još dve početne etape takođe će biti održane na ostrvu, u Engleskoj i Velsu, pre nego što pređe u Francusku. Imaće ukupno 21 etapu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.