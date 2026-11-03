Rasulo u Koloradu! Denver opet izgubio, a Nikola Jokić... (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa pretrpeli su još jedan težak i izuzetno bolan udarac na svom parketu u „Bol Areni“!

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U meču koji je trebalo da bude siguran povratak na pobednički kolosek, Portland Trejlblejzersi su šokirali Kolorado i slavili rezultatom 118:110, ogolivši sve trenutne slabosti tima Majkla Melouna.

Ono što posebno brine sve navijače i košarkaške analitičare u Americi jeste činjenica da je Denver ponovo pokazao dva potpuno različita lica – šampionsko u prvom, i destruktivno u drugom poluvremenu. Nagetsi su sada na ne preterano sjajnom srazmeru pobeda i poraza (3-3), dok Portland gazi iznad svih očekivanja (5-1).

Početak utakmice nije ni naslućivao katastrofu. Denver je otvorio meč iz snovima – agresivno, tečno i izuzetno efikasno. Džamal Marej je ušao u utakmicu potpuno "zapaljen", vezao uvodnih sedam poena za svoj tim i odmah nametnuo žestok ritam koji gosti iz Oregona nisu mogli da isprate.

Napad je funkcionisao besprekorno, lopta je kružila, a prednost Nagetsa je veoma brzo postala dvocifrena. Do odlaska na veliki odmor, domaći tim je ubacio čak 66 poena, kontrolisao skok i delovao kao ekipa koja drži sve konce igre u svojim rukama. Ipak, ispostaviće se da je to bila samo šarena laža za ono što će uslediti u nastavku noći.

U drugom poluvremenu na parket kao da je izašao neki drugi tim Denvera. Odbrana Nagetsa je potpuno pukla pod naletom raspoloženog Denija Avdije i spoljne linije Portlanda, dok je napad postao statičan, previše predvidiv i oslonjen isključivo na individualna rešenja.

Portland je osetio pad energije domaćina, pojačao pritisak na prenosu lopte i počeo surovo da kažnjava svaku grešku. Sredinom treće četvrtine prednost Denvera počela je nezadrživo da se topi, a Blejzersi su u finišu te deonice prvi put prešli u vođstvo. U poslednjih 12 minuta viđena je prava grčevita borba, ali košarkaši Denvera jednostavno nisu imali snage ni ideje za preokret. Gosti su odigrali smireno, pogađali ključne šuteve i potpuno zasluženo odneli pobedu iz Kolorada.

Srpski centar Nikola Jokić proveo je na terenu 36 minuta i ponovo bio najefikasniji na terenu, pakujući brojke koje na prvi pogled izgledaju impresivno. Utakmicu je završio sa 26 poena, 9 skokova i 8 asistencija.

Međutim, ono što definitivno ne obećava jeste njegov šut iz igre – Jokić je izvukao ove poene uz potrošenih čak 22 šuta (10/22 iz igre), što je daleko ispod njegovih uobičajenih i prepoznatljivih procenata efikasnosti. U trećoj četvrtini, kada se meč lomio, Nikola je ubacio svega 5 poena, što jasno pokazuje koliko su ga protivnički defanzivci umorili i odsekli od ostatka ekipe.

Pored Jokića, u timu Denvera istakao se Džamal Marej sa 35 poena, ali je izostala adekvatna podrška sa klupe. Na drugoj strani, Portland je do pobede vodio sjajni Deni Avdija koji je meč završio sa 28 postignutih pogodaka.

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