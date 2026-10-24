Kiks Vojvodine u Superligi Srbije: Novosađani se okliznuli u Lučanima (VIDEO)

FUDBALERI Vojvodinu odigrali su nerešeno - 1:1 u Lučanima protiv Mladosti u 13. kolu Superlige Srbije.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Posle ovog kiksa Novosađana najviše bi mogla da profitira Crvena zvezda koja bi u slučaju pobede nad OFK Beogradom pobegla prvom pratiocu na osam bodova.

Ovaj meč je idealno počeo za izabranike Marka Savića. U 11. minutu gol je postigao Stefan Stanisavljević. Ipak, posle gledanja VAR-a on je poništen zbog toga što je igrao rukom.

Do odlaska na odmor rezultat se nije menjao, a onda je drugo poluvreme sjajno počelo za domaće. Igrao se 50. minut kad je Vukašin Marković pogodio za vođstvo Lučanaca.

Od tog momenta je Vojvodina krenula da pritiska kako bi izbegla poraz. To je na kraju uspela da uradi zahvaljujući kapitenu Dejanu Zukiću koji je u 76. minutu dao gol za 1:1, ali ispostaviće se da je postavio konačan rezultat.

Vredi pomenuti da su izabranici Radovana Ćurčića ove sezone u Lučanima pobedili Partizan (3:1) i remizirali sa "lalama".

Ekipa iz Novog Sada je i dalje druga na tabeli sa 29 bodova, ima pet manje i utakmicu od Crvene zvezde. Mladost je na sedmom mestu sa 18.

Superliga Srbije, 13. kolo

Petak

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

(Ankeje 5)

Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)

(Sremčević 27)

Radnički - Novi Pazar 0:2 (0:1)

(Dikson 36, 59)

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

(Tabaković 80)

Subota

Partizan - Čukarički 0:2 (0:2)



(Marković 50 - Zukić 76)

Nedelja

OFK Beograd - Crvena zvezda 16

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