PROTESTI U VIŠE ITALIJANSKIH PROVINCIJA: Identifikovano više od 4.200 ljudi, najviše incidenata u Milanu i Padovi

U Italiji je tokom današnjih protesta u više provincija uhapšeno devet osoba, dok je 87 prijavljeno policiji, a ukupno 371 osoba privedena je u policijske stanice radi provera, među kojima je 110 maloletnika i 69 stranih državljana, saopštilo je Odeljenje za javnu bezbednost italijanske policije.

Stefano Porta/LaPresse via AP

Prema podacima policije, tokom kontrola identifikovane su ukupno 4.292 osobe, prenosi agencija Adnkronos.

Najviše hapšenja zabeleženo je u Padovi, gde su uhapšene četiri osobe, dok su četiri osobe prijavljene policiji. U Milanu su uhapšene tri osobe, a 41 je prijavljena policiji. U tom gradu je 167 osoba privedeno radi provera, među kojima 56 maloletnika i 43 strana državljanina, dok je identifikovano 2.885 osoba.

U Bergamu su tri osobe prijavljene policiji, a 37 osoba privedeno je radi provera, uključujući 27 maloletnika i 10 stranih državljana. Policija je u tom gradu identifikovala 485 osoba.

U Torinu je uhapšena jedna osoba, dok su 22 osobe prijavljene policiji. Privedeno je 27 osoba, među kojima osam maloletnika i četiri strana državljanina, a identifikovana je 421 osoba.

U Rimu je 11 osoba prijavljeno policiji, dok je 96 osoba privedeno radi provera, uključujući šest maloletnika. Identifikovano je ukupno 200 osoba.

U Napulju je uhapšena jedna osoba, a četiri su prijavljene policiji. Privedeno je 12 osoba, među kojima šest maloletnika i šest stranih državljana, dok je identifikovano 129 osoba.

U Firenci je jedna osoba prijavljena policiji, a 14 osoba privedeno je radi provera, među kojima jedan maloletnik. Identifikovano je 14 osoba.

U Bolonji je jedna osoba prijavljena policiji, dok je devet osoba privedeno radi provera, uključujući dva maloletnika i dva strana državljanina. Policija je u tom gradu identifikovala 11 osoba.

Kontrole su sprovedene u okviru bezbednosnih mera tokom protesta održanih danas u više italijanskih provincija.