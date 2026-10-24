Tenis

LOŠ DAN ZA SRPSKI TENIS: Posle Kecmanovića izgubio i Hamad Međedović

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 19:34

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NIJE ovo dan za srpske tenisere.

ЛОШ ДАН ЗА СРПСКИ ТЕНИС: После Кецмановића изгубио и Хамад Међедовић

FOTO: Psnewz / Psnewz / PsnewZ / Profimedia

Miomir Kecmanović izgubio je u kvalifikacijama Bazela, a Hamad Međedović je poražen od Aleksa Molčana sa 6:2, 6:4 u kvalifikacijama za Beč.

Sjajan prvi set odigrao je Slovak, napravio je dva brejka i rivalu prepustio samo dva gema.

Drugi set je bio malo neizvesniji, ali 80. na ATP listi je u petom gemu oduzeo servis Novopazarcu i bez problema priveo kraju meč koji je trajao 57 minuta.

Koliko je 28-godišnjak iz Prešova bio bolji rival najbolje se vidi po tome što 76. teniseru sveta nije dozvolio nijednu priliku za brejk. Takođe, izgubio je samo pet poena na svoj servis - tri na prvi i dva na drugi.

Molčan će se za plasman u glavni žreb Beča boriti protiv pobednika meča Tijago Agustin Tirante - Adrijan Manarino.

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