LOŠ DAN ZA SRPSKI TENIS: Posle Kecmanovića izgubio i Hamad Međedović

NIJE ovo dan za srpske tenisere.

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Miomir Kecmanović izgubio je u kvalifikacijama Bazela, a Hamad Međedović je poražen od Aleksa Molčana sa 6:2, 6:4 u kvalifikacijama za Beč.

Sjajan prvi set odigrao je Slovak, napravio je dva brejka i rivalu prepustio samo dva gema.

Drugi set je bio malo neizvesniji, ali 80. na ATP listi je u petom gemu oduzeo servis Novopazarcu i bez problema priveo kraju meč koji je trajao 57 minuta.

Koliko je 28-godišnjak iz Prešova bio bolji rival najbolje se vidi po tome što 76. teniseru sveta nije dozvolio nijednu priliku za brejk. Takođe, izgubio je samo pet poena na svoj servis - tri na prvi i dva na drugi.

Molčan će se za plasman u glavni žreb Beča boriti protiv pobednika meča Tijago Agustin Tirante - Adrijan Manarino.

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