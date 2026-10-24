Tek došao, a već junak Partizana: Rivs dao koš za pobedu protiv Spartaka u ABA ligi (FOTO/VIDEO)
KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Spartak u Subotici sa 82:80 (23:15, 22:24, 12:26, 25:15) u 5. kolu B grupe ABA lige. Junak trijumfa bio je novajlija Antonio Rivs.
Odmah je Đoan Penjaroja gurnuo Amerikanca u vatru. Meč je počeo u prvoj petorci. Na kraju je na parketu provo skoro 26 minuta i ostvario učinak od 11 poena i tri asistencije.
On je dao koš za pobedu, pogodio je šut sa poludistance na 22 sekunde do kraja, pri rezultatu 80:80. Domaćin je imao napad za trijumf, ali tri trojke su promašili Igro Drobnjak, Marko Jeremić i Dalibor Ilić.
Gosti su sjajno počeli utakmicu i već tokom prve četvrtine su stekli dvocifrenu prednost - 23:11. Ipak, Spartak je imao odgovor u drugom periodu, pa je posle trojke Džejlona Pipkinsa poveo sa 35:36.
Partizan je opet podigao nivo igre na oba kraja parketa i na veliku pauzu je otišao sa šest poena prednosti - 45:39.
Crno-beli su u trećoj četvrtini kontrolisali sve, no izabranici Vlade Jovanovića su zaigrali sjajno i serijom 14:4 okončali ovaj deo meča sa vođstvom 57:65.
Tokom četvrtog perioda uspeli su da odu i na dvocifrenu prednost - 61:72. Ipak, u tim momentima Alesandro Pajola je pokazao zašto ga je doveo Penjaroja. Najpre je pogodio trojku na isteku napada, a potom ukrao loptu za nove poene svog tima.
Vicešampion ABA lige je uspeo da napravi preokret i stigne do novog, četvrtog trijumfa u regionlanom takmičenju.
Najefikasniji kod pobednika bio je Itan Tompson sa 23 poena, Antonio Rivs i Kevarijus Hejs su postigli po 11. Na drugoj strani najviše se istakao Danilo Nikolić sa 19, dok je Igor Drobnjak dodao 12.
Partizan ima maksimalan učinak u B grupi ABA lige 4-0, Spartak je na 2-2.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"Novosti" saznaju: Saša Ilić ponudio ostavku, sledi sastanak sa upravom Partizana
24. 10. 2026. u 22:17
Novi šok za Cicipasa! Izgubio od 128. tenisera sveta, Gruzin napravio podvig karijere!
24. 10. 2026. u 15:55
Zvezda "preživela" Igokeu: Crveno-beli nadoknadili dvocifren minus i stigli do pobede
24. 10. 2026. u 19:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)