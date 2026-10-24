Tek došao, a već junak Partizana: Rivs dao koš za pobedu protiv Spartaka u ABA ligi (FOTO/VIDEO)

KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Spartak u Subotici sa 82:80 (23:15, 22:24, 12:26, 25:15) u 5. kolu B grupe ABA lige. Junak trijumfa bio je novajlija Antonio Rivs.

FOTO: KK Spartak/Aleksandar Šećerov/ABA liga

Odmah je Đoan Penjaroja gurnuo Amerikanca u vatru. Meč je počeo u prvoj petorci. Na kraju je na parketu provo skoro 26 minuta i ostvario učinak od 11 poena i tri asistencije.

On je dao koš za pobedu, pogodio je šut sa poludistance na 22 sekunde do kraja, pri rezultatu 80:80. Domaćin je imao napad za trijumf, ali tri trojke su promašili Igro Drobnjak, Marko Jeremić i Dalibor Ilić.

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Gosti su sjajno počeli utakmicu i već tokom prve četvrtine su stekli dvocifrenu prednost - 23:11. Ipak, Spartak je imao odgovor u drugom periodu, pa je posle trojke Džejlona Pipkinsa poveo sa 35:36.

Partizan je opet podigao nivo igre na oba kraja parketa i na veliku pauzu je otišao sa šest poena prednosti - 45:39.

Crno-beli su u trećoj četvrtini kontrolisali sve, no izabranici Vlade Jovanovića su zaigrali sjajno i serijom 14:4 okončali ovaj deo meča sa vođstvom 57:65.

Tokom četvrtog perioda uspeli su da odu i na dvocifrenu prednost - 61:72. Ipak, u tim momentima Alesandro Pajola je pokazao zašto ga je doveo Penjaroja. Najpre je pogodio trojku na isteku napada, a potom ukrao loptu za nove poene svog tima.

Vicešampion ABA lige je uspeo da napravi preokret i stigne do novog, četvrtog trijumfa u regionlanom takmičenju.

Najefikasniji kod pobednika bio je Itan Tompson sa 23 poena, Antonio Rivs i Kevarijus Hejs su postigli po 11. Na drugoj strani najviše se istakao Danilo Nikolić sa 19, dok je Igor Drobnjak dodao 12.

Partizan ima maksimalan učinak u B grupi ABA lige 4-0, Spartak je na 2-2.

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