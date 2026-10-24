Košarka

Tek došao, a već junak Partizana: Rivs dao koš za pobedu protiv Spartaka u ABA ligi (FOTO/VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 22:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOŠARKAŠI Partizana pobedili su Spartak u Subotici sa 82:80 (23:15, 22:24, 12:26, 25:15) u 5. kolu B grupe ABA lige. Junak trijumfa bio je novajlija Antonio Rivs.

Тек дошао, а већ јунак Партизана: Ривс дао кош за победу против Спартака у АБА лиги (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: KK Spartak/Aleksandar Šećerov/ABA liga

Odmah je Đoan Penjaroja gurnuo Amerikanca u vatru. Meč je počeo u prvoj petorci. Na kraju je na parketu provo skoro 26 minuta i ostvario učinak od 11 poena i tri asistencije.

On je dao koš za pobedu, pogodio je šut sa poludistance na 22 sekunde do kraja, pri rezultatu 80:80. Domaćin je imao napad za trijumf, ali tri trojke su promašili Igro Drobnjak, Marko Jeremić i Dalibor Ilić.

Gosti su sjajno počeli utakmicu i već tokom prve četvrtine su stekli dvocifrenu prednost - 23:11. Ipak, Spartak je imao odgovor u drugom periodu, pa je posle trojke Džejlona Pipkinsa poveo sa 35:36. 

Partizan je opet podigao nivo igre na oba kraja parketa i na veliku pauzu je otišao sa šest poena prednosti - 45:39. 

Foto: FOTO: KK Spartak/Aleksandar Šećerov/ABA liga

POGLEDAJ GALERIJU

Crno-beli su u trećoj četvrtini kontrolisali sve, no izabranici Vlade Jovanovića su zaigrali sjajno i serijom 14:4 okončali ovaj deo meča sa vođstvom 57:65.

Tokom četvrtog perioda uspeli su da odu i na dvocifrenu prednost - 61:72. Ipak, u tim momentima Alesandro Pajola je pokazao zašto ga je doveo Penjaroja. Najpre je pogodio trojku na isteku napada, a potom ukrao loptu za nove poene svog tima. 

Vicešampion ABA lige je uspeo da napravi preokret i stigne do novog, četvrtog trijumfa u regionlanom takmičenju.

Najefikasniji kod pobednika bio je Itan Tompson sa 23 poena, Antonio Rivs i Kevarijus Hejs su postigli po 11. Na drugoj strani najviše se istakao Danilo Nikolić sa 19, dok je Igor Drobnjak dodao 12.

Partizan ima maksimalan učinak u B grupi ABA lige 4-0, Spartak je na 2-2.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac