Napoli i Roma odigrali spekakularan meč u Seriji A (VIDEO)
NEVEROVATNA utakmica u Seriji A!
Strašan meč odigrali su Napoli i Roma na stadionu "Dijego Armando Maradona". Pobednika u Napulju nije bilo, pošto je susret završen rezultatom 3:3.
Posebno je drugo poluvreme bilo impresivno, u tom delu utakmice viđeno je čak pet golova.
Jedini pogodak u prvih 45 minuta postigao je Frank Angisa, ali bio je to spektakularan gol. Kamerunac je u 28. minutu uhvatio makazice i savladao Pjerluiđija Golinija koji je samo pogledom ispratio kako lopta ulazi u mrežu.
Drugi deo susreta počeo je odlično za domaće. U 48. minutu na semaforu je bilo 2:0 nakon što se u strelce upisao Skot Mektominej.
Sve to je nateralo "vičicu" da se trgne i samo četiri minuta joj je bilo potrebno da stigne do izjednačenja. Najpre je Matijas Soule u 70. minutu smanjio na 2:1, da bi poravnanje rezultat u 74. doneo Leonardo Balerdi.
Napoli je vođstvo vratio u 83. minutu drugim pogotkom Mektomineja. Delovalo je da se Rimljani neće oporaviti od ovog udarca, ali nije tako bilo.
Domaće navijače je u 89. minutu ponovo rasužio Balerdi i ispostavilo se postavio konačan ishod utakmice. Do kraja meča je crveni karton dobio trener domaćeg tima Masimilijano Alegri.
Napoli je tek na 10. mestu na tabeli Serije A sa 11 bodova, Roma je na trećoj poziciji sa 18.
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