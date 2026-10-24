Fudbal

Napoli i Roma odigrali spekakularan meč u Seriji A (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 21:22

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NEVEROVATNA utakmica u Seriji A!

Наполи и Рома одиграли спекакуларан меч у Серији А (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Strašan meč odigrali su Napoli i Roma na stadionu "Dijego Armando Maradona". Pobednika u Napulju nije bilo, pošto je susret završen rezultatom 3:3.

Posebno je drugo poluvreme bilo impresivno, u tom delu utakmice viđeno je čak pet golova.

Jedini pogodak u prvih 45 minuta postigao je Frank Angisa, ali bio je to spektakularan gol. Kamerunac je u 28. minutu uhvatio makazice i savladao Pjerluiđija Golinija koji je samo pogledom ispratio kako lopta ulazi u mrežu.

Drugi deo susreta počeo je odlično za domaće. U 48. minutu na semaforu je bilo 2:0 nakon što se u strelce upisao Skot Mektominej. 

Sve to je nateralo "vičicu" da se trgne i samo četiri minuta joj je bilo potrebno da stigne do izjednačenja. Najpre je Matijas Soule u 70. minutu smanjio na 2:1, da bi poravnanje rezultat u 74. doneo Leonardo Balerdi.

Napoli je vođstvo vratio u 83. minutu drugim pogotkom Mektomineja. Delovalo je da se Rimljani neće oporaviti od ovog udarca, ali nije tako bilo.

Domaće navijače je u 89. minutu ponovo rasužio Balerdi i ispostavilo se postavio konačan ishod utakmice. Do kraja meča je crveni karton dobio trener domaćeg tima Masimilijano Alegri.

Napoli je tek na 10. mestu na tabeli Serije A sa 11 bodova, Roma je na trećoj poziciji sa 18.

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