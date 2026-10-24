Košarka

Zvezda "preživela" Igokeu: Crveno-beli nadoknadili dvocifren minus i stigli do pobede

Filip Milošević

24. 10. 2026. u 19:57

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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Igokeu na gostovanju sa 81:80 u okviru 5. kola ABA lige.

Звезда преживела Игокеу: Црвено-бели надокнадили двоцифрен минус и стигли до победе

Foto: ABA liga/Igokea/Marija Vuruna

 Domaći tim je potpuno dominirao u prvih 20 minuta. Igokea je na krilima sjajnog Stefanovića stekla ogromnu prednost, pa se na odmor otišlo sa šokantnih 50:33 za domaćina. Zvezda je u tom delu igre imala očajan šut za tri poena (1/9) i velike probleme u organizaciji napada, međutim sve se promenilo u nastavku.

Crveno-beli su izašli iz svlačionice sa potpuno drugačijom energijom u odbrani. Predvođeni Čimom Monekeom i Džeredom Batlerom, napravili su furioznu seriju od 14:0 i za samo četiri minuta igre u nastavku prišli na 50:47.

Držali su se domaćini, vodili sve do same završnice, međutim onda je na scenu stupio Čima Moneke. Nakon kontra napada pogodio je za vođstvo od 81:80 na nešto više od šest sekundi do kraja. 

Igokea je imala poslednji napad i šut za pobedu međutim Delalić je dobio rampu od Kramera i crveno-beli slave nakon mnogo muke.

Evo kako izgleda tabela nakon 5. odigranih kola regionalne lige:

 

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