SUDAR TRI VOZILA KOD IKEE: Dve osobe povređene

KAKO nezvanično saznajemo, u nastavku akcije razbijanja kriminalne grupe iz Novog Sada na čelu sa Markom Veinom koji je uhapšen pre tri dana, lisice na ruke stavljene su još jednom Novosađaninu kod kojeg je pronađena velika količina improvizovanih eksplozivnih naprava, različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera, panciri, šlemovi i pirotehnička sredstva!