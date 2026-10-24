Nesreće

SUDAR TRI VOZILA KOD IKEE: Dve osobe povređene

Танјуг

24. 10. 2026. u 23:13

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NA auto-putu u smeru ka Nišu, kod izlaza za Ikeu, večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.

СУДАР ТРИ ВОЗИЛА КОД ИКЕЕ: Две особе повређене

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Jedno od vozila se prevrnulo na krov, saznaje Tanjug.

 Ekipe Hitne pomoći prevezle su dve osobe u Urgentni centar.

 Nesreća se dogodila oko 18.45 časova.

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