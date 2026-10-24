Nova bruka na pomolu u Humskoj: Čukarički dominira i vodi sa 2:0 na poluvremenu (VIDEO)

Brđani imaju ubedljivu prednost nakon 45 minuta igre, a mogli su voditi i sa više od dva pogotka razlike...

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Katastrofalno izgleda Partizan na terenu, a da je Čukarički malo bolji u realizaciji mogao je imati i veću prednost na poluvremenu u Humskoj.

Ređali su Brđani šanse za šansom, ogromne su propustili Miladinović i Jovanović, ali i pored toga su dva puta zatreslu mrežu.

Najzaslužniji za to je sjajni Đoković koji je dva puta bio najviši u skoku nakon prekida i rutinski je matirao Miloševića koji nije mogao ništa učiniti u tim situacijama.

Na pomolu je nova bruka u Humskoj ekipe Partizana koja igra istorijski lošu sezonu i već dugo je svima evidentno da su promene preko potrebne.

Iako Saša Ilić na udaru kritika, ni igrači nisu ništa bolji i ne pokazuju nikakvu želju, a ni znanje na terenu, tako da imaju podjednaku krivicu za ono što je zadesilo srpskog giganta ove godine.