SPEKTAKL NA FNC 34! Srbin "ugušio" rivala i ućutkao domaće navijače!
Velika pobeda Nikole Đurđeva u Skoplju.
Spektakularni dueli viđeni su na FNC 34 večeri, koje se održava u Severnoj Makedoniji.
Skoplje je ugostilo najbolje fajtere današnjice, a navijače iz Srbije najviše je zanimala borba između Nikole Đurđevića i Dina Starčevića.
Naš predstavnik je u žestokom okršaju trijumfovao protiv miljenika domaće publike i to tako što je "ugušio" rivala, već u prvoj rundi.
Otvorenog garda je ušao Makedonac u meč, Starčević je za nekoliko sekundi prvi uputio udarac, što je naišlo na ogromne ovacije i aplauze s tribina skopske dvorane. Kasnije se otišlo u parter, a tamo je srpski takmičar dobio na poenima i preuzeo inicijativu nad Dinom.
Posle samo nekoliko trenutaka, krenula je da šiklja krv na sve strane, bilo je to iz nosa Nikole Đurđeva. Međutim, Srbin je krenuo još jače i "načeo" Starčevića. Koliko je bilo neizvesno u oktagonu, svedoči potez sudija, kojji ih je primorao da krenu agilnije da se bore.
Usledio je preokret, u kome je Đurđev "udavio" Starčevića, pa je sudiji preostalo samo da proglasi njegovu pobedu. Makedonac je ležeći tapkao, čime je samo potvrdio svoj neuspeh.
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