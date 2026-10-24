Milojević gleda i ne veruje! Bivši trener Zvezde doživeo veliku neprijatnost!
Spektakularan meč odigran je u kineskoj eliti.
Fudbaleri Šangaj Šenhue poraženi su u pretposlednjem kolou prvenstva Kine od ekipe Šenžena rezultatom 1:2.
Četa Vladana Milojevića doživela je neuspeh u "Hičkokovom scenariju" i to posle sudijske nadoknade vremena, koja je trajala neverovatnih 16 minuta!
Šenžen je vodio od 46. minuta, a onda je u 64. usledilo izjednačenje. Činilo se da je sve gotovo kada je u 90+1. minutu Moraeš pogodio iz penala za novo vođstvo Šenžena 2:1.
Ipak, u 16. minutu nadoknade vremena, tačnije u 106. Milojevićev tim je dobio šansu sa "bele tačke" da dođe do izjednačenja, ali je Ratao promašio.
Na sreću srpskog stručnjaka, Šangaj je u sigurnoj zoni i u poslednje kolo ulazi lišen briga oko plasmana na tabeli.
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