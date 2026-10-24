"Na ta pitanja neću odgovarati": Žoze Murinjo se oglasio pred utakmicu Barselona - Real Madrid
VREME je za najveću utakmicu španskog fudbala. Trener Real Madrida, Žoze Murinjo oglasio se pred duel sa Barselonom.
Portugalski stručnjak nije želeo da odgovori na pitanje o načinu igre, ali i sastavu tima.
- Možete mi postaviti neko drugo pitanje, ali što se tiče mojih planova za utakmicu, ko će igrati, koju formaciju ćemo koristiti, koji stil igre ćemo pokušati da nametnemo, na ta pitanja neću odgovarati - rekao je Murinjo novinarima u glavnom gradu Španije.
Jedan novinar je pokušao da "prevari" legendarog stratega, upitavši ga da li je Kataloncima odbrana slaba tačka?
- Vi ste pametni, ali nisam ni ja glup - prokometarisao je bivši trener Benfike i izazvao smeh u sali gde se održavala konferencija.
Svestan je Portugalac da njegovu ekipu očekuje neprijateljska atmosfera, ali to ne vidi kao veliki problem.
- To je isto kao odlazak na bilo koji drugi stadion. Nije isto igrati protiv vrhunskog tima i protiv nekog slabijeg protivnika, ali to nije ništa posebno - zaključio je Murinjo.
Utakmica Barselona - Real Madrid igra se u nedelju od 21 čas na "Kamp Nou".
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