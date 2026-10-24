SNIMAK SA NADZORNIH KAMERA: Bačen topovski udar na Informer (VIDEO)
Snimak sa nadzorne kamere napada na zgradu redakcije "Informera"!
Redakcija "Informera" večeras je napadnuta topovskim udarima, a snimak sa sigurnosnih kamera otkriva kako je izveden napad na našu zgradu!
Kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera Informera snimatelju je eksplodiralo kod glave, tačno se vidi na snimku momenat u kom je sevnulo sve.
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