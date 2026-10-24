"DOŠLI SU DA NAS UBIJU!" Vučićević pozvao na hitnu reakciju nadležnih - Kada ćete reagovati, kada neko bude ubijen
GLAVNI i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević oglasio se odmah nakon napada na zgradu Informer TV-a u kom je povređen snimatelj.
Vučićević je nakon napada upitao da li će neko da reaguje, i šta bi bilo da se napad desio na N1 ili Novu S.
- Oni su došli da nas ubiju ovde! Šta je ovo, ljudi?! Da je neko otišao i bacio bombu na N1 ili Nova S, taj bi do sada bio vezan za zemlju! Došli su nam na televiziju, napravili nekakve eksplozije... Povređen je čovek! Kada će da se reaguje, kada neko bude ubijen?! - poručio je Vučićević.
(Informer)
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