"Novosti" saznaju: Saša Ilić ponudio ostavku, sledi sastanak sa upravom Partizana

IZGLEDA da je gotovo. Saša Ilić je rešio da napusti Partizan.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako nezvanično saznaju "Večernje Novosti" iz izvora bliskih klubu, trener crno-belih je posle poraza od Čukaričkog (0:2) doneo odluku da ne ostane na klupi tima iz Humske.

Legendarni fudbaler Partizana je upravi kluba ponudio ostavku. Procenio je da više ne može. Ipak, u nedelju će biti održan sastanak, posle kojeg bi trebalo sve da bude poznato.

Čelnici kluba žele da Ilić ostane, ali on smatra da ne može da trgne ekipu, te da je vreme za promenu.

Saša Ilić tokom utakmice sa Čukaričkim/FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Podsetimo, crno-beli posle 12 odigranih utakmica u Superligi Srbije imaju čak sedam poraza i nalaze se na 10. mestu sa samo 11 bodova, a Evropa sve više izmiče. Posle utakmice sa Čukaričkim je besno otišao, nije čak ni dao izjavu. To je umesto njega uradio pomoćnik Veličko Kaplanović.

Ovaj 48-godišnji stručnjak je već dva puta podnosio ostavku. Najpre je to uradio krajem avgusta pred meč sa Hetafeom, a potom u Surdulici i to na poluvremenu utakmice sa Radnikom koja ja na kraju završena rezultatom 4:4. U oba slučaja je uprava uspela da ga ubedi da ostane.

Ostaje da se vidi, da li nešto može da se promeni, pa da Saša Ilić nastavi da obavlja funkciju šefa stručnog štaba.

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