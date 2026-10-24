Politika

HITNA POMOĆ ODVELA SNIMATELJA INFORMERA: Mihajlović povređen kad je bačen topovski udar (VIDEO)

В.Н

24. 10. 2026. u 21:25

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Redakcija "Informera" večeras je napadnuta topovskim udarima, a tom prilikom povređen je snimatelj Kristijan Mihajlović.

ХИТНА ПОМОЋ ОДВЕЛА СНИМАТЕЉА ИНФОРМЕРА: Михајловић повређен кад је бачен топовски удар (ВИДЕО)

FOTO: Prinstskrin

Napadom topovskim udarima na zgradu Informera teže je povređen snimatelj Kristijan Mihajlović.

Njega je Hitna pomoć odvezla u bolnicu, u Urgentni centar na neurohirurgiju. Kristijanu je topovski udar eksplodirao kod glave, nakon čega ga je uhvatila nesvestica i počela je da mu curi krv iz ušiju. 

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