Pevci kukurikali Londonom! Totenhem srušio kletvu na Stamford bridžu, autogol presudio Čelsiju!
Fudbaleri Totenhema pobedili su danas kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige.
Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, posle druge pobede u nizu, 12. sa devet.
Prvu pobedu gostiju na Stamford bridžu posle 2018. godine najavio je golman "plavaca" Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu.
Samo tri minuta kasnije domaći su ostali sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona.
Pobedu gostiju overio je Matis Tel golom posle solo prodora u 87. minutu.
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
Koventri - Fulam 0:1 (0:0)
Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/
Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)
/Penders 77ag, Tel 87/
Nedelja
Liverpul - Brajton 15.00
Hal - Brentford 15.00
Mančester junajted - Bornmut 15.00
Kristal Palas - Njukasl 15.00
Sanderlend - Lids 17.30
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