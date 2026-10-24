Fudbal

Pevci kukurikali Londonom! Totenhem srušio kletvu na Stamford bridžu, autogol presudio Čelsiju!

С.С.

24. 10. 2026. u 20:33

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Fudbaleri Totenhema pobedili su danas kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige.

Певци кукурикали Лондоном! Тотенхем срушио клетву на Стамфорд бриџу, аутогол пресудио Челсију!

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, posle druge pobede u nizu, 12. sa devet.

Prvu pobedu gostiju na Stamford bridžu posle 2018. godine najavio je golman "plavaca" Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu.

Samo tri minuta kasnije domaći su ostali sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona.

Pobedu gostiju overio je Matis Tel golom posle solo prodora u 87. minutu.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

PREMIJER LIGA – 8. KOLO

Petak

Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/

Subota

Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/

Koventri - Fulam 0:1 (0:0)

/Bob 80/

Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/

Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)
/Penders 77ag, Tel 87/

Nedelja

Liverpul - Brajton 15.00

Hal - Brentford 15.00

Mančester junajted - Bornmut 15.00

Kristal Palas - Njukasl 15.00

Sanderlend - Lids 17.30 

Standings provided by Sofascore
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