Pevci kukurikali Londonom! Totenhem srušio kletvu na Stamford bridžu, autogol presudio Čelsiju!

Fudbaleri Totenhema pobedili su danas kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, posle druge pobede u nizu, 12. sa devet.

Prvu pobedu gostiju na Stamford bridžu posle 2018. godine najavio je golman "plavaca" Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu.

Samo tri minuta kasnije domaći su ostali sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona.

Pobedu gostiju overio je Matis Tel golom posle solo prodora u 87. minutu.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

PREMIJER LIGA – 8. KOLO

Petak

Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)

/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/

Subota

Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)

/Džekson 6, 60 - Haland 52/

Koventri - Fulam 0:1 (0:0)



Arsenal - Everton 2:0 (1:0)

/Konsa 7, Gabrijel 68/

Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)

/Penders 77ag, Tel 87/

Nedelja

Liverpul - Brajton 15.00

Hal - Brentford 15.00

Mančester junajted - Bornmut 15.00

Kristal Palas - Njukasl 15.00

Sanderlend - Lids 17.30

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