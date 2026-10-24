BLOKADER BACIO TOPOVSKI UDAR NA ZGRADU INFORMERA! Povređen snimatelj - hitno se oglasio ANS

NEPOZNATA lica bacila su topovski udar na zgradu Informer TV. Jedan zaposleni je povređen. Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje napad na televiziju Informer.

Foto: Printscreen

- Da li neko treba da pogine da bi se zaustavilo nasilje nad medijskim radnicima?!

Zahtevamo MOMENTALNU reakciju policije i tužilaštva, hitno pronalaženje i hapšenje napadača i njihovo procesuiranje po hitnom postupku, u skladu sa zakonom!

NEMA OPRAVDANjA, NEMA RELATIVIZACIJE, NEMA NEDODIRLjIVIH!

Pozivamo sva novinarska udruženja da odmah i nedvosmisleno osude ovaj napad.

DOSTA JE NASILjA! NOVINARI I SNIMATELjI NISU POKRETNE METE! -piše u saopštenju ANS.

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