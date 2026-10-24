Politika

BLOKADER BACIO TOPOVSKI UDAR NA ZGRADU INFORMERA! Povređen snimatelj - hitno se oglasio ANS

V.N.

24. 10. 2026. u 20:57

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NEPOZNATA lica bacila su topovski udar na zgradu Informer TV. Jedan zaposleni je povređen. Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje napad na televiziju Informer.

БЛОКАДЕР БАЦИО ТОПОВСКИ УДАР НА ЗГРАДУ ИНФОРМЕРА! Повређен сниматељ - хитно се огласио АНС

Foto: Printscreen

 - Da li neko treba da pogine da bi se zaustavilo nasilje nad medijskim radnicima?!

Zahtevamo MOMENTALNU reakciju policije i tužilaštva, hitno pronalaženje i hapšenje napadača i njihovo procesuiranje po hitnom postupku, u skladu sa zakonom!

NEMA OPRAVDANjA, NEMA RELATIVIZACIJE, NEMA NEDODIRLjIVIH!

Pozivamo sva novinarska udruženja da odmah i nedvosmisleno osude ovaj napad.

DOSTA JE NASILjA! NOVINARI I SNIMATELjI NISU POKRETNE METE! -piše u saopštenju ANS.

Uskoro opširnije

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