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SVI KAO IZ FABRIKE DA IZLAZE: Pogledajte proteste protiv vlade u Izraelu - Čudnovata grupa hoće da spreči ljude da glasaju (FOTO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 22:44

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NAVODNO hiljade ljudi okupilo se u Tel Avivu u protestima protiv vlade, odnosno premijera Benjamina Netanjahua, sa krajnjim ciljem kako bi se sabotirali izbori, gde prema anketama aktuelni premijer i njegov Likud prete da osvoje vlast, ako bi sa njima u koaliciji ušla neka od stranaka.

СВИ КАО ИЗ ФАБРИКЕ ДА ИЗЛАЗЕ: Погледајте протесте против владе у Израелу - Чудновата група хоће да спречи људе да гласају (ФОТО)

tanjug/ap/David Goldman

S obzirom da nemaju adekavatan program ili ikakav, ekipa, vrlo čudnovata, da se kulturno izrazimo, izašla je na ulice Tel Aviva, tačnije došla u središte političkih zbivanja iz različitih delova zemlje.

Протести у Тел АвивуFoto: tanjug/ap/David Goldman

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Naravno, igre sa telefonima, lampicama, čudne boje, sumnjivi likovi okupirali su večeras Tel Aviv i to baš pred izbore u Izraelu. 

tanjug/ap/David Goldman

Ankete pred izbore u Izraelu

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