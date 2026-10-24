SVI KAO IZ FABRIKE DA IZLAZE: Pogledajte proteste protiv vlade u Izraelu - Čudnovata grupa hoće da spreči ljude da glasaju (FOTO)

NAVODNO hiljade ljudi okupilo se u Tel Avivu u protestima protiv vlade, odnosno premijera Benjamina Netanjahua, sa krajnjim ciljem kako bi se sabotirali izbori, gde prema anketama aktuelni premijer i njegov Likud prete da osvoje vlast, ako bi sa njima u koaliciji ušla neka od stranaka.

tanjug/ap/David Goldman

S obzirom da nemaju adekavatan program ili ikakav, ekipa, vrlo čudnovata, da se kulturno izrazimo, izašla je na ulice Tel Aviva, tačnije došla u središte političkih zbivanja iz različitih delova zemlje.

Naravno, igre sa telefonima, lampicama, čudne boje, sumnjivi likovi okupirali su večeras Tel Aviv i to baš pred izbore u Izraelu.

tanjug/ap/David Goldman Ankete pred izbore u Izraelu