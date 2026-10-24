Plavi silni u Stožicama! Zmajevi nisu kandidati za vrh ABA lige!

Košarkaši Budućnosti deklasirali su Cedevita Olimpiju rezultatom 95:81 (21:13, 28:21, 26:26, 20:21) u petom kolu ABA lige.

Foto: Aba liga/Cedevita Olimpia/Filip Barzalic

Meč u Ljubljani imao je zanimljiv scenario samo posle prve trojke gostiju, koju je postigao Flečer Megi.

Posle toga je na parketu postojao jedan tim. Budućnost je radila šta je htela, već u uvodnoj deonici imala 11:3, a u finišu iste dvocifrenu prednost (19:8).

Trojkom Rihardsa Lomažsa i serijom 13:4, prišla je Cedevita Olimpija u drugom kvartalu na posed minusa (21:23). Međutim, bio je to poslednji trzaj domaćina.

Gosti su ubacili u "petu brzinu" i već na poluvreme otišli nedostižnim vođstvom 49:34, dok je sredinom trećeg kvartala taj plus narastao na ogromnih 19 razlike.

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"Plave" su do pobede vodili Moliner Džons i Džastin Smit (9 skokova) sa po 16 poena, Flečer Megi je dodao 12, a jedini srpski akter na utakmici Stefan Đorđević 11 poena.

Kod poraženog sastava, istakli su se Lomažs sa 18 i Metju Hert sa 15 poena.

Ekipi Andreja Žakelja je ovo treći uzastopni trijumf, računajući uspeh u Evrokupu nad Neptunasom (104:89). Budućnost je pobedom u Stožicama izbila na čelo tabele ABA lige u grupi A sa skorom 3-1, ali i boljom koš-razlikom od Borca i Širokog Brijega.

Nasuprot njima, Cedevita Olimpija je skliznula na četvrtu poziciji, sa bilansom 2-2.

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