Plavi silni u Stožicama! Zmajevi nisu kandidati za vrh ABA lige!
Košarkaši Budućnosti deklasirali su Cedevita Olimpiju rezultatom 95:81 (21:13, 28:21, 26:26, 20:21) u petom kolu ABA lige.
Meč u Ljubljani imao je zanimljiv scenario samo posle prve trojke gostiju, koju je postigao Flečer Megi.
Posle toga je na parketu postojao jedan tim. Budućnost je radila šta je htela, već u uvodnoj deonici imala 11:3, a u finišu iste dvocifrenu prednost (19:8).
Trojkom Rihardsa Lomažsa i serijom 13:4, prišla je Cedevita Olimpija u drugom kvartalu na posed minusa (21:23). Međutim, bio je to poslednji trzaj domaćina.
Gosti su ubacili u "petu brzinu" i već na poluvreme otišli nedostižnim vođstvom 49:34, dok je sredinom trećeg kvartala taj plus narastao na ogromnih 19 razlike.
"Plave" su do pobede vodili Moliner Džons i Džastin Smit (9 skokova) sa po 16 poena, Flečer Megi je dodao 12, a jedini srpski akter na utakmici Stefan Đorđević 11 poena.
Kod poraženog sastava, istakli su se Lomažs sa 18 i Metju Hert sa 15 poena.
Ekipi Andreja Žakelja je ovo treći uzastopni trijumf, računajući uspeh u Evrokupu nad Neptunasom (104:89). Budućnost je pobedom u Stožicama izbila na čelo tabele ABA lige u grupi A sa skorom 3-1, ali i boljom koš-razlikom od Borca i Širokog Brijega.
Nasuprot njima, Cedevita Olimpija je skliznula na četvrtu poziciji, sa bilansom 2-2.
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