Politika

OVO JE BLOKADER KOJI JE BACIO TOPOVSKI UDAR NA ZGRADU INFORMERA: Glumio divljaka, pa se hvata za glavu kad je uhvaćen (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 20:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA zgradu Informera bačen je topovski udar, a tom prilikom povređen je naš snimatelj Kristijan Mihajlović.

ОВО ЈЕ БЛОКАДЕР КОЈИ ЈЕ БАЦИО ТОПОВСКИ УДАР НА ЗГРАДУ ИНФОРМЕРА: Глумио дивљака, па се хвата за главу кад је ухваћен (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Informer

Obezbeđenje Informera uspelo je da uhvati napadača. Reč je o Aleksandru Mitroviću (51).

Policija je takođe izašla na lice mesta i privela blokadera. Kako se može videti na snimku, on je delovao dezorjentisano.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je DŽabari Parker koštao Partizan!

Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!