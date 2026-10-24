Fudbal

Bizarna scena u Humskoj: Pogledajte šta su igrači radili nakon meča Partizan - Čukarički (VIDEO)

Filip Milošević

24. 10. 2026. u 21:00

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Nestvarna scena u Humskoj.

Бизарна сцена у Хумској: Погледајте шта су играчи радили након меча Партизан - Чукарички (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Čukarički je pobedio Partizan na stadionu crno-belih a nakon meča nekolicina igrača je ostala da se rastrčava posle sudijskog zvižduka.

Među igračima koji su i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka ostali na travnjaku stadiona u Humskoj našli su se oni koji su meč presedli na klupi, ali i oni koji su ušli kao izmene. Dok su trčali sprinteve, razočarani i malobrojni navijači su im sa tribina uzvikivali „Ajde, ajde!“.

Partizan se nalazi u teškoj situaciji pošto ima samo 11 bodova iz 12 utakmica. Koliko je situacija u klubu loša, o tome govori i činjenica da je Saša Ilić posle meča (ponovo) odbio da da izjavu, te da je umesto njega to učinio pomoćnik Veličko Kaplanović. 

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