Nije Karlik DŽons: Miljenik grobara osvojio nagradu za MVP-a sedmog kola Evrolige

SJAJNI Zek Ledej podelio ju je sa Ti Džej Šortsom pošto su imali identičan indeks korisnosti, 33.

Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Ledej je to učinio u "domaćoj" pobedi Hapoela nad Virtusom (90:81), a Šorts u slavlju Valensije u Parizu (104:93), pa su podelili priznanje.

Ledej je dao 22 poena (4/7 dvojke, 2/5 trojke i 8/9 slobodna bacanja), a imao je i 10 skokova i četiri asistencije.

Šorts je dao 25 poena (7/11 dvojke, 2/3 trojke, 5/5 slobodna bacanja). Uz to je imao i četiri skoka i devet asistencija.

Najbliži im je bio Karlik Džons koji je u pobedi Partizana nad Crvenom zvezdom ubacio 26 poena uz indeks korisnosti 28, ali navijačima crno-belih sigurno neće smetati što je nagrada otišla u ruke njihovog starog miljenika, Zeka Ledeja.