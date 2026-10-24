RUKI ISPROZIVAO DONČIĆA! "Samo kuka sudijama, izgubio sam poštovanje za njega!"
Ruki oštar prema Dončiću.
Ruki Golden Stejt Voriorsa, Džaksel Lendeborg, žestoko je isprozivao Luku Dončića. Do verbalnog sukoba i prozivki došlo je tokom utakmice između Los Anđeles Lejkersa i Golden Stejta (127:105), u kojoj je Dončić predvodio Lejkerse do ubedljive pobede
- Čoveče, stalno je pričao sa sudijama. Bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, video koliko se žali, koliko kuka sudijama i izgubio sam sve poštovanje - rekao je Džaksel Lendeborg a zatim nastavio:
- Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, priznajem. Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smejao mi se sve vreme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul - završio je Džaksel.
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