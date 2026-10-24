Košarka

Od heroja do tragičara: Vembanjama dao koš za pobedu koji nije važio, a onda je usledio potez večeri! (VIDEO)

Vukašin Miljković

24. 10. 2026. u 12:47

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Neverovatne scene u završnici teksaškog derbija u kojem je Hjuston savladao San Antonio rezultatom 112:110.

Од хероја до трагичара: Вембањама дао кош за победу који није важио, а онда је уследио потез вечери! (ВИДЕО)

Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Pri pomenutom rezultatu, Vembanjama je imao loptu na pet sekundi do kraja utakmice i zaputio se ka protivničkom košu.

Zakoračio je u protivničku polovinu terena i "bacio" trojku sa udaljenosti veće od deset metara koju je pogodio, međutim ona se nije važila.

Razlog je to što je trener Sparsa Mič Džonson tražio tajmaut pre šuta, ali to neki u hali nisu shvatili pa je određena grupa navijača počela da slavi koš.

Slavlje je bilo kratkog daha jer su ubrzo videli šta se desilo, a da stvar bude još gora po Sparse i Vembanjamu u akciji iz tajmauta nisu došli do poena jer je Tompson zaustavio francuskog centra blokiravši ga na obruči i tako donevši vrednu pobedu Hjustonu u teksaškom derbiju.

Neverovatno je da Vembanjama nije uspeo da poentira iz naizgled lake pozicije, ali ponovo se pokazuje da nema fizičku snagu potrebnu da igra oko obruča, a ne sme se ni potceniti atetska sposobnost Amena Tompsona koji ga je impresivno blokirao.

Ovo je bio drugi poraz San Antoniju koji je bez pobede od starta sezone, dok su Roketsi znatno bolje startovali i upisali dva trijumfa u isto toliko odigranih utakmica.

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