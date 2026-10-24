AU, MASK OBRNUO ĆURAK, NIJE POSLUŠAO TRAMPA, RUSI OVO NEĆE ZABORAVITI: Zelenski likuje - "Starlink radi u potpunosti"

VLADIMIR Zelenski tvrdi da je rad satelitskog komunikacionog sistema „Starlink“ i njegove vojne verzije „Staršild“ u Ukrajini obnovljen i da oni sada funkcionišu brzinom koja je potrebna Oružanim snagama Ukrajine (OSU).

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Ukrajinski portal „Novosti.Live“, pozivajući se na izjavu ministra odbrane te zemlje Jevgenija Hmare, ranije u subotu objavio je da „Starlink“ i „Staršild“ u Ukrajini stabilno rade pri brzinama većim od 400 kilometara na čas.

- Obnovljen je rad sistema ‘Starlink’ i ‘Staršild’ pri brzini koja je bila dostupna pre uvođenja svih ovih ograničenja. Sada je brzina onakva kakva nam je potrebna. Obnova je počela sinoć, a već ujutru su postignute brzine dovoljne za korišćenje ove veze - rekao je Zelenski u video-obraćanju objavljenom na svom Telegram kanalu.

List Vol Strit Džurnal objavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da je predsednik SAD Donald Tramp navodno zatražio od američkog preduzetnika Ilona Maska da ukine ograničenja uvedena za rad vojne verzije satelitskog komunikacionog sistema „Starlink“ u Ukrajini.

Istovremeno, savetnik Zelenskog za komunikacije Dmitrij Litvin izjavio je u petak da su ograničenja i dalje na snazi.

Zelenski je 19. oktobra tvrdio da terminali satelitske komunikacije „Starlink“ rade uz ograničenja i da se veza gubi pri brzinama od 130 do 161 kilometar na čas na različitim delovima fronta.

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