Fudbal

Zbog supruge Albanke golman želi da menja reprezentaciju!

Filip Milošević

24. 10. 2026. u 15:15

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Golman odlučio.

Због супруге Албанке голман жели да мења репрезентацију!

Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Čuvar mreže Kaljarija, Elija Kapril dobio je pasoš Albanijej, i želi da brani za tu reprezentaciju. Međutim on je daleko od debija za albansku selekciju iz razloga što trenutno ne ispunjava nijedan uslov da zaigra za ovu reprezentaciju.

Prvi i osnovni je što je čistokrvni Italijan. Otac i majka su mu Italijani, kao i babe i dede. Nema albanskih korena i otuda ne može da konkuriše za drugu reprezentaciju. Takođe, prema propisima FIFA, da bi igrač zaigrao za reprezentaciju zemlje u kojoj nije rođen potrebno je i da živi u toj zemlji minimum pet godina.   

Elija je igrao za mlađe selekcije Italije, a bio je pozivan i u senoriski tim kada je Gatuzo bio selektor. Ipak, nije stigao da debituje pa sa te strane nije onemogućen da u budućnosti zaigra za neku drugu reprezentaciju.   

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