Asvel "razmontiran" pred Partizan: Žalgiris ubacio 105 poena narednom protivniku crno-belih

Košarkaši Žalgirisa pobedili su Asvel rezultatom 105:85 u 7. kolu Evrolige.

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Domaća ekipa je od samog početka nametnula visok ritam igre i već na poluvremenu stekla prednost od 50:34.

Žalgiris je nastavio sa odličnom napadačkom igrom i u trećoj četvrtini, dodatno uvećavši razliku i praktično rešivši pitanje pobednika. ASVEL je u poslednjoj deonici pokušao da ublaži poraz, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi prednost litvanskog tima.

Domaćini su tokom čitavog susreta delovali sigurnije, uz efikasnu realizaciju i dobru timsku igru. Ovom pobedom Žalgiris je potvrdio kvalitet pred domaćom publikom, dok ASVEL ostaje sa zadatkom da popravi igru u narednim evroligaškim izazovima.

Francuski tim će u narednom kolu dočekati Partizan dok će Žalgiris gostovati Virtusu iz Bolonje.