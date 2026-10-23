"Uz dobru energiju..." Ibon Navaro pred meč Igokea - Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Igokeu u okviru ABA lige. Trener crveno-belih Ibon Navaro izneo je očekivanja pred ovaj duel.
Igokea je prva na repertoaru, dok naredna nedelja donosi dupli program i mečeve sa Makabijem i Bajernom.
- Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede - rekao je Navaro.
Nikola Đurišić je takođe dao kratku izjavu uoči duela petog kola regionalne lige.
- Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će vas pobediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom.
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