Košarka

"Uz dobru energiju..." Ibon Navaro pred meč Igokea - Crvena zvezda

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 15:45

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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Igokeu u okviru ABA lige. Trener crveno-belih Ibon Navaro izneo je očekivanja pred ovaj duel.

Уз добру енергију... Ибон Наваро пред меч Игокеа - Црвена звезда

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Igokea je prva na repertoaru, dok naredna nedelja donosi dupli program i mečeve sa Makabijem i Bajernom.

- Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede - rekao je Navaro.

Nikola Đurišić je takođe dao kratku izjavu uoči duela petog kola regionalne lige.

- Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će vas pobediti ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom.

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