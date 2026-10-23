Svet

HAPŠENJE U MASLINJAKU: Diplomatska tenzija između Italije i Izraela

Milica Ostojić

23. 10. 2026. u 21:46

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PRUŽANjA humanitarne pomoći i pomoć u berbi na poljima maslinjaka na Zapadnoj obali završilo se hapšenjem 11 aktivista, i jednog Palestinca u Hebronu.

ХАПШЕЊЕ У МАСЛИЊАКУ: Дипломатска тензија између Италије и Израела

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Među njima je bilo i pet Italijanki koje su pomagale palestinskim familijama u maslinjacima, što je dovelo do diplomastkog sukoba između Rima i Tel Aviva.

Reč je o aktivistima koji pomažu građanima, ali prema izraelskim vlastima oni su prekršili zakon "skrivajući se iza berbe maslina". Navodi se da su ušli su u zatvorenu vojnu zonu bez koordinacije, odbijajući naređenja IDF.

U saopštenju se tvrdi da su "neki od njih umešani u promociju terorizma i aktivnosti organizacija neprijateljski nastrojenih prema Izraelu". Izraelske vlasti su kasnije izvestile da bi pet italijanskih državljanki mogle biti puštene, što italijansko ministarstvo spoljnih poslova hitno zatražilo.

Inače, egzistencija oko 100.000 palestinskih porodica zavisi od berbe maslina, ali napadi doseljenika i izraelska ograničenja pristupa zemljištu ugrožavaju branja plodova.

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