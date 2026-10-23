HAPŠENJE U MASLINJAKU: Diplomatska tenzija između Italije i Izraela
PRUŽANjA humanitarne pomoći i pomoć u berbi na poljima maslinjaka na Zapadnoj obali završilo se hapšenjem 11 aktivista, i jednog Palestinca u Hebronu.
Među njima je bilo i pet Italijanki koje su pomagale palestinskim familijama u maslinjacima, što je dovelo do diplomastkog sukoba između Rima i Tel Aviva.
Reč je o aktivistima koji pomažu građanima, ali prema izraelskim vlastima oni su prekršili zakon "skrivajući se iza berbe maslina". Navodi se da su ušli su u zatvorenu vojnu zonu bez koordinacije, odbijajući naređenja IDF.
U saopštenju se tvrdi da su "neki od njih umešani u promociju terorizma i aktivnosti organizacija neprijateljski nastrojenih prema Izraelu". Izraelske vlasti su kasnije izvestile da bi pet italijanskih državljanki mogle biti puštene, što italijansko ministarstvo spoljnih poslova hitno zatražilo.
Inače, egzistencija oko 100.000 palestinskih porodica zavisi od berbe maslina, ali napadi doseljenika i izraelska ograničenja pristupa zemljištu ugrožavaju branja plodova.
Preporučujemo
ALARMANTNO NA SICILIJI: Nakon 12 zemljotresa počela hitna evakuacija (VIDEO)
23. 10. 2026. u 16:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)