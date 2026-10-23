Povratak na mesto uspeha: Kinan Evans ponovo u Žalgirisu!
POVREDA Najdžela Vilijams-Gosa ubrzala povratak Amerikanca u Kaunas.
Kinan Evans je ponovo na mestu uspeha. Ovaj 30-godišnjak je poslednjih godina muku mučio sa povredama. Konačno se oporavio i ovog leta potpisao za šampiona Litvanije ugovor na jednu plus jednu godinu.
Ipak, on je na početku sezone poslat na pozajmicu u London Lajonse, ali brže nego što se očekivalo se vratio u tim Jonasa Masijulisa.
Odluka da bude u ekipi Žalgirisa već sad izazvala je povredom plejmejkera Najdžela Vilijams-Gosa.
Evans je na četiri utakmice u Evrokupu prosečno beležio 11,8 poena i 2,8 asistencija, uz 90,5 odsto uspešnosti sa linije za slobodna bacanja.
Sjajni plejmejker je dres litvanskog velikana nosio od 2022. do 2024. godine. U takmičarskoj godini 2023/2024 blistao je sa prosekom od 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova po utakmici.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA
23. 10. 2026. u 10:29
Rafael Nadal progovorio o paklu kroz koji je prolazio
23. 10. 2026. u 14:49
Izdaja o kojoj bruji region! Reprezentativac Srbije oblači dres Bosne i Hercegovine
23. 10. 2026. u 05:51 >> 07:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)