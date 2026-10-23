Košarka

Povratak na mesto uspeha: Kinan Evans ponovo u Žalgirisu!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

23. 10. 2026. u 15:35

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POVREDA Najdžela Vilijams-Gosa ubrzala povratak Amerikanca u Kaunas.

Повратак на место успеха: Кинан Еванс поново у Жалгирису!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kinan Evans je ponovo na mestu uspeha. Ovaj 30-godišnjak je poslednjih godina muku mučio sa povredama. Konačno se oporavio i ovog leta potpisao za šampiona Litvanije ugovor na jednu plus jednu godinu.

Ipak, on je na početku sezone poslat na pozajmicu u London Lajonse, ali brže nego što se očekivalo se vratio u tim Jonasa Masijulisa.

Odluka da bude u ekipi Žalgirisa već sad izazvala je povredom plejmejkera Najdžela Vilijams-Gosa. 

Evans je na četiri utakmice u Evrokupu prosečno beležio 11,8 poena i 2,8 asistencija, uz 90,5 odsto uspešnosti sa linije za slobodna bacanja.

Sjajni plejmejker je dres litvanskog velikana nosio od 2022. do 2024. godine. U takmičarskoj godini 2023/2024 blistao je sa prosekom od 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova po utakmici.

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