Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz
Ovo bi moglo da bude veliko pojačanje za crno-bele.
Nekadašnji deveti pik na draftu Džeremi Sohan (23) ostao je bez tima pošto je Portland odlučio da raskine saradnju s njim neposredno pred početak nove NBA sezone.
U Portlandu nije dobio garantovani ugovor, za koji je mogao da se izbori tokom predsezonskog perioda i pripremnih utakmica, ipak nije ubedio stručni štab da je dovoljno dobar za roster.
Do avgusta je bio član Njujork Niksa sa kojima je osvojio titulu u najjačoj ligi na svetu, ali nije bio preveliki faktor, jer mu je minutaža bila mizerna.
Ono što se stidljivo pominje jeste dolazak u beogradski Partizan. Košarkaški insajderi najavljuju da su Partizan i Barselona "zagrizli" za nekadašnjeg krilnog košarkaša Niksa, Sparsa i Blejzersa.
Da li će se nekadašnji deveti pik na draftu oprobati u Evropi ili ne uskoro ćemo saznati.
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