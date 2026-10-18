Košarka

Zvanično: Tonje DŽekiri zbog povrede neće igrati u "večitom derbiju" u Evroligi

Filip Milošević

18. 10. 2026. u 14:05

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Problem za crno-bele.

Званично: Тоње Џекири због повреде неће играти у вечитом дербију у Евролиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri zbog povrede neće igrati u "večitom derbiju" u Evroligi, saopšteno je danas iz tog kluba.

- Centar Partizana Tonje Džekiri doživeo je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea. Igraču sledi pauza, a posle dve nedelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren - stoji u objavi Partizana.

To znači da Džekiri sigurno neće igrati u četvrtak u sedmom kolu Evrolige kad Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, kao i da će propustiti još najmanje jedan ili dva meča u elitnom takmičenju.

Partizan od 20.45 dočekuje Crvenu zvezdu u četvrtak.

 

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