Zvanično: Tonje DŽekiri zbog povrede neće igrati u "večitom derbiju" u Evroligi

Problem za crno-bele.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri zbog povrede neće igrati u "večitom derbiju" u Evroligi, saopšteno je danas iz tog kluba.

- Centar Partizana Tonje Džekiri doživeo je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea. Igraču sledi pauza, a posle dve nedelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren - stoji u objavi Partizana.

To znači da Džekiri sigurno neće igrati u četvrtak u sedmom kolu Evrolige kad Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, kao i da će propustiti još najmanje jedan ili dva meča u elitnom takmičenju.

Partizan od 20.45 dočekuje Crvenu zvezdu u četvrtak.



