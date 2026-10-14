Rijad Marez ima novi klub.

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Rijad Marez je zvanično potpisao za katarski Al Šamal kao slobodan igrač. Transfer je i zvanično potvđen od strane katarskog kluba.

يسراه صنعت التاريخ… وطموحنا يكتب الفصل القادم. رياض محرز… بألوان الشمال 🔴⚪🇩🇿 https://t.co/BG0hGhrTOt — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) October 14, 2026

Alžirski fudbaler (35) stiže u Katar nakon što je proveo tri sezone u saudijskom Al Ahliju, sa kojim je osvojio dve uzastopne titule u elitnoj azijskoj Ligi šampiona (2025. i 2026. godine).

Nakon što mu je ugovor tamo istekao, Marez je proveo nekoliko meseci bez kluba, a u međuvremenu se nakon Svetskog prvenstva 2026. zvanično oprostio i od reprezentacije Alžira.

U Al Šamalu će ponovo igrati sa svojim dugogodišnjim saigračem iz reprezentacije, Bagdadom Bunedžahom. Zanimljivo je da će Marez priliku da igra protiv svog bivšeg kluba Al Ahlija imati već 23. novembra u okviru azijske Lige šampiona.