Rijad Marez ima novi klub!
Rijad Marez ima novi klub.
Rijad Marez je zvanično potpisao za katarski Al Šamal kao slobodan igrač. Transfer je i zvanično potvđen od strane katarskog kluba.
Alžirski fudbaler (35) stiže u Katar nakon što je proveo tri sezone u saudijskom Al Ahliju, sa kojim je osvojio dve uzastopne titule u elitnoj azijskoj Ligi šampiona (2025. i 2026. godine).
Nakon što mu je ugovor tamo istekao, Marez je proveo nekoliko meseci bez kluba, a u međuvremenu se nakon Svetskog prvenstva 2026. zvanično oprostio i od reprezentacije Alžira.
U Al Šamalu će ponovo igrati sa svojim dugogodišnjim saigračem iz reprezentacije, Bagdadom Bunedžahom. Zanimljivo je da će Marez priliku da igra protiv svog bivšeg kluba Al Ahlija imati već 23. novembra u okviru azijske Lige šampiona.
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