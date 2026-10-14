"Marko Nikolić je izvanredan!" Trener Šahtjora nahvalio Srbina pred meč sa AEK-om u Ligi šampiona
Fudbaleri Šahtjora dočekuju ekipu AEK-a koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić. Pred ovaj susret, strateg ekipe iz Ukrajine nahvalio je nekadašnjeg trenera Partizana.
Arda Turan, strateg ukrajinskog velikana, pohvalio je rad srpskog trenera.
- Igramo protiv tima koji ima izvanrednog trenera - poručio je Turan na zvaničnoj konferenciji za medije, jasno stavivši do znanja koliko uvažava Nikolića i rezultate koje beleži sa žuto-crnima.
Zatim se okrenuo priči o mogućem preuzimanju turske reprezentacije.
- Svojoj domovini ponekad možeš da doprineseš i radiš za nju i na drugačije načine, a ne samo tako što nosiš njenu zastavu na grudima. Možeš da podižeš zastavu svoje zemlje u različitim delovima sveta i da je predstavljaš na taj način. Od srca zahvaljujem ljudima u domovini na ljubavi i poštovanju koje mi ukazuju, ali kao mlad trener smatram da je možda bolje da još ostanem na klupskoj klupi, da nastavim da se razvijam u ovim godinama i predstavljam svoju zemlju tamo gde njene zastave nema.
AEK nakon prvog kola ima tri boda, dok je Šahtjor osvojio jedan bod na startu Lige šampiona.
Preporučujemo
Spisak Zvezde za Lugano: Rijera poveo 22 igrača, nema Kataija, Ivanića, Lukasena...
14. 10. 2026. u 10:19 >> 10:41
HAOS U SPLITU: Uhapšeno 32 huligana pred meč Lige konferencija
14. 10. 2026. u 10:13
Ko je atraktivna novinarka zbog čijeg provokativnog snimka bruji ceo svet? (VIDEO)
14. 10. 2026. u 10:03
"Obratiće vam se trener Partizana Obradović ": Čak se i Žoc nasmejao na ovaj gaf (VIDEO)
14. 10. 2026. u 09:48 >> 09:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
13. 10. 2026. u 17:08
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)