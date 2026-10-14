"Marko Nikolić je izvanredan!" Trener Šahtjora nahvalio Srbina pred meč sa AEK-om u Ligi šampiona

Fudbaleri Šahtjora dočekuju ekipu AEK-a koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić. Pred ovaj susret, strateg ekipe iz Ukrajine nahvalio je nekadašnjeg trenera Partizana.

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Arda Turan, strateg ukrajinskog velikana, pohvalio je rad srpskog trenera.

- Igramo protiv tima koji ima izvanrednog trenera - poručio je Turan na zvaničnoj konferenciji za medije, jasno stavivši do znanja koliko uvažava Nikolića i rezultate koje beleži sa žuto-crnima.

Zatim se okrenuo priči o mogućem preuzimanju turske reprezentacije.

- Svojoj domovini ponekad možeš da doprineseš i radiš za nju i na drugačije načine, a ne samo tako što nosiš njenu zastavu na grudima. Možeš da podižeš zastavu svoje zemlje u različitim delovima sveta i da je predstavljaš na taj način. Od srca zahvaljujem ljudima u domovini na ljubavi i poštovanju koje mi ukazuju, ali kao mlad trener smatram da je možda bolje da još ostanem na klupskoj klupi, da nastavim da se razvijam u ovim godinama i predstavljam svoju zemlju tamo gde njene zastave nema.

AEK nakon prvog kola ima tri boda, dok je Šahtjor osvojio jedan bod na startu Lige šampiona.