Fudbal

"Marko Nikolić je izvanredan!" Trener Šahtjora nahvalio Srbina pred meč sa AEK-om u Ligi šampiona

Filip Milošević

14. 10. 2026. u 17:56

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Fudbaleri Šahtjora dočekuju ekipu AEK-a koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić. Pred ovaj susret, strateg ekipe iz Ukrajine nahvalio je nekadašnjeg trenera Partizana.

Марко Николић је изванредан! Тренер Шахтјора нахвалио Србина пред меч са АЕК-ом у Лиги шампиона

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Arda Turan, strateg ukrajinskog velikana, pohvalio je rad srpskog trenera.

- Igramo protiv tima koji ima izvanrednog trenera - poručio je Turan na zvaničnoj konferenciji za medije, jasno stavivši do znanja koliko uvažava Nikolića i rezultate koje beleži sa žuto-crnima.

Zatim se okrenuo priči o mogućem preuzimanju turske reprezentacije.

- Svojoj domovini ponekad možeš da doprineseš i radiš za nju i na drugačije načine, a ne samo tako što nosiš njenu zastavu na grudima. Možeš da podižeš zastavu svoje zemlje u različitim delovima sveta i da je predstavljaš na taj način. Od srca zahvaljujem ljudima u domovini na ljubavi i poštovanju koje mi ukazuju, ali kao mlad trener smatram da je možda bolje da još ostanem na klupskoj klupi, da nastavim da se razvijam u ovim godinama i predstavljam svoju zemlju tamo gde njene zastave nema.

AEK nakon prvog kola ima tri boda, dok je Šahtjor osvojio jedan bod na startu Lige šampiona.

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